任天堂又要在手游上经历口碑翻车了

9月25日，任天堂手游《马里奥赛车》（Mario Kart Tour）上架iOS和Android，根据Sensor Tower的最新数据，它已成为任天堂有史以来下载量最高的手游。自从上周发行以来，《马里奥赛车》已被下载超过9000万次，这远远超过了任天堂以前的任何游戏。

《马里奥赛车》的首日下载量也超过了《火焰纹章：英雄》（180万首日下载量）、《动物之森：口袋营地》（170万首日下载量）、《马里奥医生世界》（65万首日下载量）和《失落的龙约》（15万首日下载量）。

作为任天堂热卖长青树，《马里奥赛车》系列作品在主机平台上面的表现历来都是非常坚挺的存在，每一代都是大卖特卖。将自己的金字招牌转化为手游IP后，我们在前期辉煌成绩面前，也看到这家百年老店在手游领域的各种不适应。

“它看起来像马里奥赛车”

在视觉上，《马里奥赛车》手游的表现很好，具有我们期望从现代马里奥游戏中获得的鲜艳色彩和光滑流畅的贴图。游戏音乐也是以往历代《马车》BGM的集合，总而言之，它能让任何人看了都知道这是来自老任经典的《马里奥赛车》。

“...但是感觉很不对劲。”

如果我要问是主机上《马里奥赛车》系列为什么好玩？答案可能千差万别，但它的根源来自于驾驶体验设计——赛车控制。

历代马里奥赛车的优秀都在于它们有十分精细的动态操作。你可以跑出一条紧贴内弯的曲线，可以在两个障碍物之间的缝隙挤过，可以找到隐藏的近路一举反超。这一切都归结为，玩家能做出精巧的转向动作，而且这种操作可以在不断练习中提高。

但是，手游将这个系统进行了比较大的简化，游戏不仅是竖屏操作，而且有新手模式和老手模式两种可选，但不管选择哪一种，都只需要一根手指头左右滑动就可以游玩。赛车会自动加速，以默认速度自动过弯或通过障碍物。

转向是不精确的滑动动作。漂移和转弯只能二选一，如果选了新手模式，那就没有漂移，选了漂移模式（老手模式），那么每一次拐弯都会漂移，玩不来的玩家可能会因为一直在弯道上打滑摩擦最后无奈换回新手模式。

开发者选择竖屏游戏可能是出于手游的特点考虑，但偏偏很多玩家反感的就是这种：单手、休闲、竖屏。

“感觉太容易了”

说实话，《马里奥赛车》这种单手握持，随时可以停止，甚至松开手也照样能跑的游戏，很符合手游定义，完全回归本初。不过几乎大部分的玩家在深度体验之后，都会说出这样一句话，实在是太休闲，太过单调了。

在50cc和100cc级别比赛中，你都不知道怎么该输。200cc级别可能才需要一点技术。

目前游戏只有单机，尚未加入PVP模式，不能联机玩，乐趣自然也少了大半。

“氪金也不便宜”

作为一款手机游戏，《马里奥赛车》的氪金元素还是不少的。看看比赛一开始需要选择角色、赛车就知道，这些都是游戏的氪金点。而且卡池内容是角色、车、滑翔翼放在一起出的，所以非常容易重复。游戏中还有月卡的设定，会送金属马里奥和3辆速度比较快的车。

游戏中的内购货币是红宝石，想要抽到自己喜欢的角色、车辆，就要花费红宝石随机获得，平均而言，抽卡消费单笔支付价在20元左右，如果十连抽，消费大概在170左右。

当然，如果你不想氪金，也可以靠肝比赛来换取红宝石。

但话说回来，大部分比赛没什么挑战性，肝起来单调，而且想输都很难输，那么投入资金的意义何在？

“Gold Pass，疯了吧”

《马里奥赛车》手游还提供了称为「黄金通行证」（Gold Pass）的月费制度，使玩家能够获得更高的奖励并解锁200cc级别，还可以从黄金挑战中获得徽章。玩家可以免费试用两周的黄金通行证，之后每月需支付4.99美元。

4.99美元？这个价格是不是有点眼熟？

没错，Apple Arcade以4.99美元的订阅价格提供数百款独占游戏，而Google Play Pass也用同样的订阅价囊括了数百款（已发布）的付费游戏。

以两者作为参考来看，《马里奥赛车》手游的Gold Pass服务被玩家们痛批「利欲熏心」。

“在手机游戏领域，从来没有出现过以如此低的价格购买如此多游戏的情况。而任天堂的订阅服务采用同等的价格，逆势而行。”Pocket Gamer的文章指出。

Polygon评价《马里奥赛车》手游设立的4.99美元订阅价是「脱离现实」（out of touch with reality），“任天堂的手游策略在Apple Arcade之后，显得太过时了。”

总结

一般来说，出于对开发团队劳动成果的尊重和对游戏的鼓励，我们都会放大游戏的优点，只要玩起来有趣，就承认这是一款好游戏。

显然大家对任天堂的要求更高一些，《马里奥赛车》手游从很多细节来说都是一款非常好的休闲游戏，但玩家好不容易盼来游戏界领头羊进入手游领域，不是为了玩“休闲手游”来的。

我们可能在一厢情愿地等待老任像甩出《塞尔达传说：荒野之息》、《喷射战士》那样，带来几个足以改变业界的高质量作品，改变人们对移动游戏就是矮挫丑的印象，一举拔高移动游戏的开发和设计水准。

可惜任天堂进入手游市场秉持着保守谨慎的态度，它并未摸索到最好的方式做手游，只能东一榔头西一棒槌，什么都尝试一下，什么都合作一下。最重要的是，老任目标还真不是把手游做大。

把自己的大IP搬上手游，让更多人了解这个IP，将他们引流到自己的主机上，这才是任天堂做手游的目的。也是玩家们对于任天堂手游的认知误差，因此才会期望越大，失望就越大。