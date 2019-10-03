微软Windows 10X：一款适用于可折叠PC的现代操作系统

10 月2 号，微软在纽约市举行的秋季活动中介绍了双屏设备Surface Neo 预览版，该设备运行的操作系统称为 Windows 10X。

Windows 10X

在早些时候，外界就有很多关于 Windows 10X 的猜测，大多数人认为它就是 Windows Lite。事实确实如此，Windows 10X是微软最新推出的专为双屏幕设计的“Lite”操作系统，它是Windows Lite/Santorini的正式名称，基于Windows Core OS，将操作系统的不同组件模块化。微软试图在Windows中标准化一组核心组件，以便它们能够在不同类型的设备上工作。

微软硬件总监Panos Panay在活动上使用了“expression”这个词来描述10X，原文是“it's a new expression of Windows 10”，大概就是“Windows 10X 像是 Windows 10的一个新表达式”。Windows 10X以全新的UX为特色，具有现代的开始菜单、任务栏和用户体验。

Windows 10X和Windows Core OS之间有什么联系？

Windows Core OS(WCOS)是Windows10X基础的一部分。正如下图，WCOS是OneCore OS pieces、UWP/Web和Win 32应用程序包以及 C-Shell的组合。这些都是Windows 10X的基础部分，Windows 10X的设计是具有现代风格，它没有Windows 10本身所具有的一些限制，本质上是对Windows 10进行的架构更改的延续。它将允许用户运行任何想要的应用程序，不管它是Web应用程序、UWP还是Win 32应用程序。

普通PC启动时会立即运行Win 32应用程序所需的所有服务，而Windows 10X在需要之前不会加载这个子系统，这使得它能够非常高效地利用机器上可用的资源，并显著延长电池寿命。微软称，Windows 10X只适用于双屏和折叠式电脑，而现有的Windows 10电脑不会升级到Windows10X。双屏设备有利于人们的工作和生活。例如一边在屏幕上做笔记，一边在另一个屏幕上查看资料。

微软表示，Windows 10X 将于 2020 年秋季开始在双屏和折叠式设备上使用。这些设备将包括微软Surface，还有ASUS、戴尔、惠普和联想在内的多个Windows生态系统合作伙伴的设备。第一波设备将在大小、设计和规格上有所不同，并由英特尔驱动。