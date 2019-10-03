忘了诺基亚，双屏安卓机才是微软的归宿

美国东部时间10月2日上午，发布完Surface系列产品，双屏笔记本Neo之后，Panos Panay道谢后开始向后台走去，走到大屏幕时，微软首席产品官若有所思，回身和前面的媒体人们说：「不对，咱们还不算完事儿。」在揶揄了一番「媒体老师」看了爆料没啥惊喜之后，发布会的真正主角开始登场。



当屏幕展示的视频中出现一台缩小版的Surface Neo的时候，一种「这才是One More Thing」的感觉油然而生。忘了三星那台令人失望的折叠屏手机吧，做电脑的微软交出了一份双屏手机的更好答案。

「铰链」看起来有点滞涩、四块康宁玻璃得回收多少指纹、一个屏幕看东西一个屏幕打字不别扭吗、等一下，怎么没有摄像头、卖多少钱。在这些细节问题之外，为了重返移动战场，微软不惜联手谷歌，采用后者的Android系统来稳定Duo的「基本盘」。在诺基亚和Windows Phone之后，Duo和Neo是否能承担起萨提亚·纳德拉的「微软图谱」重任，都是更值得探讨的话题。

只为生产力

Surface Duo相当好看，为了让大家看清机器有多薄，Panos Panay还特地将其横在镜头前。当然，要想把它像普通手机一样放在兜里，估计还是要把牛仔裤口袋加大一号。除了可能改变时装设计细节，双屏或者折叠手机到底意义何在，是所有厂商而非屏幕制造商该问的一个问题。微软的答案是——双屏增加生产力。

Panay给出的例子是，当用户和朋友通话时，可以用一边屏幕通话，一边屏幕找两个人聊天提到的资料，而不用「丢失人和人之间的交流」。或者，在写邮件的时候，点开邮件内的超链接，网页会自动出现在第二屏，让用户更方便浏览。

这点在大号版Duo，Surface Neo的身上体现的更深。Neo不仅有双屏，而且配上了一个手写笔和一个吸附式键盘，看起来像多了一块屏的Surface Pro。同时，当键盘覆盖在下方屏幕时，该屏幕多出来的上沿会变成一块更宽的「Touch Bar」（微软叫Wonder Bar），而如果将其推到屏幕上沿，下沿的屏幕会变成触控板，更像一台笔记本电脑——这个变形金刚的特性就够不少用户玩半年。

我曾经在地铁上看到有人用iPhone办公，在各种App之间切换，粘贴和复制以及输入，手指灵活程度没有职业电竞选手的水准估计操作不来。两块屏幕，更大的视野，从理论上来说，好像确实能给用手机办公带来更好的效果。

当然，这些都需要系统和应用作支撑。当Windows 10X的负责人为大家展示Neo的变形金刚特性的时候，明显可以看到模式切换时系统的延迟反应，这点在笔记本上可能可以接受，在手机上就是大问题了。

这可能是为什么，微软选择了谷歌的Android系统——毕竟，iOS不是一个选择。

App or系统

当Panay在台上公布，Duo采用的是和谷歌联手研发的Android系统的时候，你一时间很难判断Neo用的是Windows 10X，而小号的Duo用的是Android系统，到底是微软的无奈之举还是大胆创新。毕竟，发布会上Panay曾经举着Duo跟世界宣布：这不是一台手机，而是Surface。

我们都知道Windows Phone的系统到底有多烂，估计微软也有自知之明，所以才求助于谷歌。毕竟，重回移动市场的微软在移动生态领域没有太多沉淀，而Android早已是移动系统的主宰。这也是为什么即便是Duo的演示视频中，固定搜索栏的图标都是谷歌而非Edge。

接受Android系统，代表Duo的屏幕中会出现谷歌全家桶、用户可能需要登陆谷歌账户才能解锁系统级服务，这些都是微软能够接受的吗，或者问题是，微软还有其他选择吗？从目前的情况来看，微软并没有其他选择。当然，还有一种可能，是微软本身对此有另一种解释。

「对于我们来说，系统层级已经不是最重要的问题，最重要的是应用的形式和体验。」在接受Wired杂志采访时，微软CEO萨提亚·纳德拉如此回答，「人们如何为Duo和Neo开发应用，要比开发的是Windows应用还是Android应用，要重要的多。因为这些全都和微软图谱（Microsoft Graph）有关系。」

纳德拉所说的微软图谱，其核心是Microsoft 365——Office 365、Windows 10以及一系列微软的企业服务。从这个角度来说，Duo采用Android还不能说是微软放弃了自家的视窗系统，对于微软来说，系统层面无能为力的话，至少要让主营业务成为移动设备的核心之一——Microsoft 365早已经是按需付费业务，是微软主要的营收来源之一。

对于谷歌来说，和微软联手的收获可能更大一些，一方面扩展了Android系统市场，另一方面团队会不会借微软在B端的实力进军企业市场，也是非常有意思的话题。

Neo和Duo两款设备的发售期都在2020年的圣诞季，微软提前一年曝光两款产品，除了不想给Twitter大神们爆料的机会，最主要的是产品看起来还需要仔细打磨，现在除了屏幕尺寸和Duo用的是高通骁龙855 Soc之外，具体硬件信息并没有披露。如果是成熟产品，估计发布者要站在台上大吹特吹屏幕和摄像头的参数了，而当天展示的两款设备连摄像头位置都没有示人。

或者说，Duo和Neo是两款彻底的生产力工具，根本没考虑摄像头？不可能的，视频中展示的用户是女性，你见过买没有摄像头手机的女生吗？

从微软的发布会来看，苹果应该在2022年发售折叠iPhone吧，如果AR眼镜iGlasses还没有成熟的话。