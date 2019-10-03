中国2.4亿单身群体中，你“单身经济”了吗？

2019年的十一假期，庆祝完祖国母亲的70华诞之后，“旅游出行”将又是一个冲上热搜的关键词。据旅游软件大数据预测，2019国庆旅游人次有望达到近8亿。对于收入稳定，保持单身状态的上班族来说，不用请年假的十一假期是个绝佳出行机会，而兴趣与生活方式的多元化，越来越多的人选择独自出行，这也折射出一股新的经济力量正在兴起——单身经济。

何其相似，中日韩“单身经济”均成必然

据民政部最新统计数据显示，我国的单身成年人口高达2.4亿多，其中超过7700万成年人是独居状态，预计到2021年，这一数字将会上升到9200万。

图片来源：智联招聘

网络上曾盛传的“十级孤独”，虽是调侃，但也从侧面表达了当代单身群体的孤独等级。日本社会学家三浦展在《超独居时代的潜商机》中提到，“一人居”也已成为日本家庭形态主流，可见日本未婚男女数量庞大，未婚人员过多直接造成生育率下降，人口老龄化上升。

而日本政府为了让年轻人积极约会起来，甚至动用AI匹配和机器人来解决年轻人的婚姻问题。2017年，日本还拍过一部《成人高中》的日剧，三浦春马饰演的男主是一名东大毕业在顶级银行工作，拥有高身高、高学历、高收入的精英，30岁的他一直隐瞒着自己是个童子之身，直到国家规定年满30岁还未有性经验的人将被强制进入“成人高校”学习……

这部剧被很多人吐槽三观不正，甚至有人犀利评论，日本政府催婚已经到了可耻的地步。虽然这部剧之于生活过于魔幻，但艺术来源于生活不无道理，日本连年下降的生育率确实让日本政府犯了难。

图源：日剧《成人高校》

单身未婚势必会少子化，相应导致劳动年龄人口减少、需求减少、消费低迷、老龄化加剧，直接影响到养老金、医疗、老年人护理等社会保障制度，给社会和经济发展带来各种负面影响。

只可惜现在的年轻人对于择偶结婚的需求连年递减，这里所指的“单身经济”并不等同于“单身狗”。在一二线城市，大量单身群体受过良好教育，有好的文化圈层和可观的收入。并不是传统意义上长相和经济的双重困难，生理或心理上的“被动单身者”，思想观念上的颠覆性是他们的显著特点，他们是“活在当下”和“享乐主义”的代表。

这类人中很大一部分是为了享受生活而选择主动单身，在他们看来，“悦人不如悦己”。他们热衷消费，看淡储蓄，自我意识极强，也正是欲在“单身经济”浪潮中淘金的精明商家最留意的地方。

对于单身经济的崛起，业内专家认为既是市场经济也是社会转型的必然。社会发展工作压力大，生活成本高，大城市结婚面临的高额成本，都是让都市男女选择主动单身的原因。单身过多就造成婚姻率减少，生育率自然相应下降。据统计，亚洲国家中日韩的生育率全部呈连年下降的趋势，以2017年的生育率来看，中日韩分别为1.68、1.43、1.05，何其相似。

数据来源：快易理财网

单身经济都有哪些？

“单身经济”这一概念，最早是由经济学家麦卡锡于2001年在《经济学人》杂志中首次提出，只是当时他将单身经济的群体锁定为女性。麦卡锡认为，独身且收入不菲的单身女性是广告、娱乐等行业最理想的顾客。

图源：《时尚先锋香奈儿》剧照

但现在，这一群体早就不再局限于单身女性，而更多的是指代单身者追求有品质、高质量的独身生活的一种统称。

俗话说有人的地方就有江湖，同样，单身多的地方就能催生“单身经济”。

随着社会发展，以及眼下这般互联网滋生出来的浪潮，很多年轻人“福报”般的踏上了996征程，哪还有时间精力花前月下谈情说爱啊？这般境地下，对自己好点就完美的顺理成章。

据淘宝大数据显示，平均每天千人次在淘宝上寻找“陪伴”。包含了叫起床、道晚安、催睡觉、求安慰，送祝福等情感虚拟商品，据调查单身经济中65%的订单来自未婚顾客。对商家而言，数字本身就蕴含商机。于是，一人食餐厅、迷你KTV、交友App、出游App上的一人旅行等，在生活方式上几乎完成了全品类覆盖。

早些年，“一人食”还是个舶来之词，在日剧日影中频繁出现的词汇。有一个人也要好好吃饭，一个人也要吃的温暖精致的意思，实际上，抛开吃，还隐含着一个人也要好好爱自己的某种心理暗示。

单身经济关键词：出游、吃喝、住宿、娱乐

单身青年画像：依赖外卖、租房趋向合租或独居、周末宅家看电影追剧是常态，手机就是最好的陪伴，习惯独立外出或旅行。

1）饮食生活方面

单身群体中，外卖成了最常用的App之一。美团外卖经理王莆中就曾说到：“单身人士对于我们来说是最重要的消费人群”，此外还补充说“中式菜肴做起来十分复杂，需要耗费大量时间，所以单身人士认为，订外卖要方便得多。

而当下很多餐饮店也定制了单人套餐，传统认知中“吃着火锅唱着歌”众乐乐吃火锅的习惯已被颠覆，呷哺呷哺、海底捞等都能满足独自吃火锅的场景；另外，很多火锅“大牌”，甚至是卖零食的良品铺子，也都推出了即时方便火锅，一度登上销售排行榜成为网红食品。如今，一人吃火锅早已不是新鲜事。

在生活方面，淘宝天猫京东等电商，单人厨具均呈上涨趋势，单人电饭煲、迷你电水壶、小型电冰箱等统统热卖。以京东为例，猎云网在京东上搜索单人电饭煲，页面最前方出现的均是评价十几万的销量。

2）娱乐方面

在娱乐方面，全民k歌、唱吧等小型单人KTV同样瞄准单身群体，这类设施通常设置在商场的转角楼层，形态类似电话亭，一人到两人最适宜，遮光帘保护隐蔽又避免尴尬，独自想唱歌的时候，再也不用去K歌房傻愣愣的选个最小包间了。

适合一到两人的迷你KTV

此外，随着AI智能语音交互技术在家庭中的运用，越来越多的智能音箱走入大众家庭，像是亚马逊Alexa、苹果Siri、阿里天猫精灵、小米小爱同学、京东与科大讯飞联合推出的叮咚音箱等。虽然现在的语音交互技术，以及所谓的“人工智能小助手”还不够智能，但作为一款提供消遣娱乐、嘘寒问暖的日常家用则足矣，成为了不少单身群体房间必备。

3）精神文化方面

当代单身群体大多注重提升内核，即精神层面。相当一部分人利用单身状态，去学习各种技能，或培养喜好。像是运动健身、报班学习、户外交友等，都是较为乐活的生活方式。

我认识的一个朋友小A，女，90后，单身，从事互联网行业。平日工作一丝不苟专业理性，但到了周末，显出不同于职场中的干练形象的另一面，她跳爵士练瑜伽，宅家刷剧做饭，忙着与朋友见面，好不自在。

其实，眼下正是很多单身群体，尤其是一二线单身群体的写照。他们有提供想象的工作，志趣相投的朋友，高压繁忙的生活下，依旧抽出时间主动为自身爱好投资。相对于择偶，则更坚信先让自己变更好，遇到势均力敌的人自然是水到渠成。

在一二线城市，精神文化地标优势显著，像是独立书店、电影小型放映厅、LiveHouse、剧院等，包容和承载与内心的对话，同样受单身群体青睐，在这些地方，一个人并不稀奇。

北京独立小剧场——鼓楼西剧场单身钱好赚，商家“割韭菜”

仅拿中国来讲，单身群体相当于总人口的15%，商家自然不会放过任何一个“割韭菜”的机会。在小家电、化妆品、宠物、职教等行业体现尤甚；除此，随着Z世代的成长崛起，电竞、二次元也成为精神消费的主要组成部分。

比如近日大热的泡泡玛特盲盒成了市场新宠，造型别致可爱，与当下大热的影视综艺IP结合紧密，火爆异常。刚上映不久大热的《哪吒》系列，亦或迪士尼的《冰雪奇缘》系列，除了让部分学生白领痴迷外，单身群体也是一大人群画像，用“娃娃买断孤独”。

盲盒这一概念最早源于日本，将滞销的衣服通过隐藏福袋的方式进行销售，消费者因看不到袋内商品而感到神秘，猎奇心理促使购买欲望。说回中国，与现在盲盒有异曲同工之妙，即为很多80/90后小时候熟悉的小浣熊干脆面，童年时代为了集齐这些不同的卡片，很多人会购买小浣熊或与其他小伙伴进行重复卡片交换，从而促使小浣熊销量上涨。

当下流行的盲盒经济，不也正是利用这个心理吗？商家宣称每个系列有限量盲盒，利用物以稀为贵的道理故意制造稀缺，吸引消费者不断试水拆盒。

就这样，泡泡玛特成了资本宠儿，据企查查显示，从2013——2019年，泡泡玛特先后进行了7次融资，其中启赋资本进行天使轮投资后，又分别进行了两次跟投，可想而知资本对泡泡玛特的看好。

除此，单身群体在宠物市场上也有较大消费支出。孑然一身，宠物代替另一半给予精神安慰。单身群体中，养猫养狗的占很大一部分，不同于以往长辈对于猫狗宠物的认知，现在的单身群体，更多的是把猫狗当成一种精神寄托，乐意花钱为其购置进口罐头、宠物玩具等，对宠物照料有加，诸如打疫苗、体检普查或是宠物店寄养等，都在消费之列，这也带动了宠物经济。

根据《2019年中国宠物行业白皮书》数据显示，2019年中国城镇宠物(犬猫)消费市场突破2000亿的关卡，整体消费规模达到2024亿元，比2018年增长18.5%。养宠省市的繁荣程度也和独居人口分布较多的城市成正比，宠物正在成为单身群体排解寂寞的好方式。

相当一部分养宠单身群体，逢年过节也鲜少回家，一来是长途距离放不下宠物；再者，就是对于适龄年纪面对家庭催婚的手足无措，每次回家无疑是一次新旧交替的碰撞，现实之间的拉扯，与上一代长辈的观念也绝非一朝一夕就能调和。基于这样的难题，故舍弃回家选项，也成了节假日一人游消费形态与日俱增的因素之一。

说到底，单身经济无疑是社会进程发展中的必经之路。这个趋势和社会的发达与否有很大关系，越是精神物质都有丰富选择的社会，晚婚、不婚就会越普遍。

按照自己的意志生活，人生何其多元

单身经济快速发展下，潜在问题也应该得到社会注意。单身群体的储蓄结构相较于家庭储蓄有很多不稳定性，边际消费高，花呗借贷频率高。面对可能出现的问题，单身人群在消费时应多一些理性，少一些感性，合理积蓄以备不测。

社会大众在宽容理解的同时，也要对可能产生的负面影响提前防范，以促进经济社会的全面健康发展。诚然，单身群体能有积极的消费观和人生观后，这个问题自然不攻自破。

纽约大学社会学教授克里南伯格在《单身社会》中明晰地指出，绝大多数单身者正热忱地投身社会与社交生活中，他们比同龄已婚人士更热衷于外出就餐、锻炼身体、参与艺术及音乐课程、公众活动、演讲以及公益活动。

城市化的进程，除了物质生活的大幅度提高，更重要的是提供了一个相对于过去传统社会大为不同的开放空间。城市提供了小城镇无法企及的自由，展现自我主义的氛围，各种探索新生活的方式。当然，对“单身主义”的认可度也就更高。

图源：电影《布鲁克林》剧照Ronan饰演从小地方来到大城市追寻人生意义的青年

克里南伯格在《单身社会》中着重强调，即“独居”与“孤独”并非同一个概念。内心无惧的单身者，婚姻或许不是他们人生的最优选择，就像婚姻来了敞开内心去拥抱，反之，按照自己的步调节奏生活，充实而不孤独。

对失去个人独立性的恐惧感，当我们意识到我们无法自理自立时，便成为了最严重的屈辱感。