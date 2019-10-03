《中国机长》中的航空爱好者为何可以“追踪”飞机位置？

IT之家10月3日消息 正值国庆期间，以真实事件改编的民航类灾难电影《中国机长》火热上映。在电影中有一幕吸引了大家的注意：由关晓彤扮演的航空爱好者正紧张地关注着事情的进展，导演也给了这一年轻群体很多镜头。有许多观众在看完电影《中国机长》后也产生了这样的疑问：“为什么爱好者们能够追踪到飞机的位置？”近日著名微博航空博主空中飞航便向大家科普了国内航空爱好者们能够追踪到民航飞机位置的原因。

他表示，航空爱好者们利用了广播式自动相关监视（ADS-B）技术实现对民航飞机位置的检测。这种技术更类似于“台站”被动的接收飞机主动发射的包含自身信息和高度经纬度坐标的信号，并把接收到的这些数据了源源不断的发送给服务器，然后服务器将这些数据处理为地图上的点和轨迹。而在国内有很多这样的“台站”，有的由民航部门搭设，数据专供民航部门。有的由航空爱好者搭设。航空爱好者们获得这样的台站通常有三种方式，一种是向追踪网站申请免费的“台站”（需向追踪网站分享数据同时能获得一些网站权限）、一种是购买现成的“台站”、还有一种是由爱好者自己制作“台站”（也可分享数据给追踪网站）。

而搭建这么一个简单的“台站”成本并不高，但却可追踪到周围十余公里甚至是几百公里范围内的飞机。如果分享这些数据给追踪网站，就能向登录追踪网站的所有人共享特定飞机的基本信息、当前的位置及“台站们”（仅限为该网站分享数据的“台站”）所收到的历史轨迹。

台站的作用也弥补了雷达监视范围的不足，以较低的成本监视航空器的运行，以便空中交通管理。现有的各大航旅资讯软件也会利用这样的信息来预测航班状态。不过由于延迟和设备原因，航空爱好者们所见的飞机定位在精确度方面仍然存在问题，监视覆盖范围也很小，但是这一群体也在这类事件中贡献了自己的绵薄之力。