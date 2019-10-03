可穿戴设备的抢滩登陆

1979年的商业大片《007之太空城》（Moonraker）中，Q博士给邦德佩戴了一块能打电话能爆炸的手表（精工M 354），罗杰·摩尔腕上的多功能手表，可能要算Apple Watch的前辈，隔代预示了可穿戴设备在半个世纪后的崛起。

2009年，Fitbit公司推出了首款产品Fitbit Tracker，这个看起来像衣服夹子一样的产品在捕获了欧美「健康狗」用户之外，也让可穿戴设备成为投资人眼中的新风口。当然，可穿戴设备的创业浪潮要在几年后才开始显现出来。让Fitbit、Jawbone等公司出名的当然不是「衣服夹子」，而是一款款硅胶外表的健康手环——智能手环让可穿戴设备为大众熟知。

从用户量角度来说，真正让智能手环走入寻常百姓家的，是来自国内的玩家。2014年华米科技联合小米推出第一代小米手环，以欧美同类产品零头的价格迅速占领全球市场，让可穿戴设备真正进入消费级市场。

当PC、手机和平板电脑相继进入销量低谷时，以智能手环和手表为代表的可穿戴设备逐渐成熟，成为科技巨头占位物联网市场的重镇。当半个世纪前的「泛在计算」（ubiquitous computing）理念逐渐成为现实时，带着屏幕和感应器的可穿戴设备逐渐「爬」上人们的身体，将数据计算提升到了更亲密的维度。

出货量过亿的华米，已经和巨头如苹果一样，抢占了可穿戴设备市场的桥头堡。

健康拯救可穿戴

科技公司的奋斗固然重要，但也要考虑到科技历史进程，可穿戴设备的普及亦如此。

2018年2月28日，华米科技在美国纽约证券交易所上市，交易代码为HMI，此时距离华米科技成立不足5年时间。

2013年，当雷军找到黄汪说要一起做智能手环的时候，后者一度不太相信这个市场的存在，作为一个曾经做过平板电脑的连续创业者，技术壁垒看起来不太高的智能手环并不太吸引人。智能手环当时在欧美刚刚走红，Fitbit、Jawbone的产品动辄定价数千元，距离普通消费者仍然很远。但黄汪很快意识到了其中的机会，并成立了华米公司，才有了之后可穿戴设备一霸的故事。

2014年8月，由华米制造的第一代小米手环上市，仅仅69元的定价让同行惊心，消费者开心。小米手环一代在4个月的时间内销量破百万，华米的研发制造能力+低价定位+小米的品牌渠道优势，让产品横扫国内智能手环市场，走自己的路让「山寨小厂无路可走」，一举奠定了智能手环市场霸主地位。

同一年，苹果公司推出了第一代Apple Watch，这款乔布斯离世后出现的第一款苹果新产品，将在不久点燃沉寂已久的可穿戴设备市场。当然，即便是苹果，第一代产品也并非能马上成功。

时间到了2016年，此前走红的智能手环和智能手表公司相继吃瘪，曾经创下千万美元Kickstarter众筹记录的Pebble卖身Fitbit，Jawbone公司直接破产。根据IDC数据，智能手表出货量在2016年第三季度下跌51.6%，整个可穿戴市场增量降到3.1%。

可穿戴设备需要新的卖点。

2018年，苹果秋季新品发布会上，抢眼的并不是升级的iPhone XS系列手机，而是Apple Watch 4系列智能手表。从这代开始，Apple Watch不仅能监测心率，同时开始支持ECG心电图功能，并且获得FDA的认证。手表发售后，用户因为心率监测功能而及时就医获救的消息就屡见报端。

但实际上，早在一年前，华米科技就推出了支持ECG心电图功能的Amazfit米动健康手环，并且获得了CFDA的认证。之后，华米推出的米动健康手环1S凭借内置的ECG心电传感器以及高精度光学传感器（PPG），通过AI神经网络等人工智能算法，更可以对用户心脏健康进行24小时监测。2019年，华米推出的Amazfit米动健康手表同样加入了心电图功能。

英雄所见略同，华米和苹果都预见到，可穿戴设备的两位代表，智能手环和智能手表，真正的「落地场景」，应该是健康，而非时尚。

从电脑到手机，从互联网到移动互联网，一个趋势是数据的数量越来越多，其重要性也越来越大。此前PC和手机更多收集的是「注意力」数据，而随着智能手环和智能手表等可穿戴设备的出现，用户的身体数据也开始成为可以量化的数据阵营的一部分，前者关系到兴趣，后者则与健康紧密相连。

2018年末，根据华米健康云服务共对超过1195万条的心电数据进行了采集和分析，公司推出了心脏健康白皮书，从睡眠、饮食、体型、气候等多个维度，分析了可能影响到心脏健康的因素，并以可视化形式呈现，希望能够帮助用户更深入的了解心脏健康知识，并且通过调整生活方式改善心脏健康。同样，华米连续几年推出国人健康睡眠白皮书，通过对用户睡眠状态的分析，从多维度对睡眠指标进行展示及解读，以唤起人们对睡眠健康的关注。

为了让产品可以更好服务用户，华米在研发终端产品的同时，也开始在产业链上下游发力。2018年9月，公司发布全球可穿戴领域第一颗人工智能芯片「黄山1号」，这款芯片集成了神经网络加速模块，能够本地化处理AI任务——通过Heart Rate、ECG Engine、ECG Engine Pro、Arrhythmias四大驱动引擎，对心率、心电、心律失常等进行实时监测与分析，可广泛应用在各类智能可穿戴设备中。「黄山1号」的诞生，也表明了华米在可穿戴设备领域的决心和实力。

健康医疗「O2O」闭环

当Apple Watch的心电图功能依然被美国专业医生质疑之时，华米已经在健康和医疗领域为可穿戴设备开疆辟土。

2019年，华米发布了多款手环和手表新品，与这些新品一同上线的，还有米动健康VIP服务，这也是公司在融合消费电子设备和医疗界线的再一次大胆尝试。依托在智能可穿戴硬件和大数据方面的优势，该服务涵盖了专家心电解读、心脏异常通知提醒、电话/图文问诊、就医绿色通道、安心急救宝以及健康季度报告等十余项内容，可以为用户快速链接优质的线上线下医疗健康资源。

为此，华米科技也已组建起了一支专业的医学团队，成员包括有多年临床经验的心血管健康专家等，以便为用户提供更加专业、便捷的心电解读服务。

除了专业、及时的在线服务之外，米动健康VIP服务还通过和第三方专业机构的合作，为用户提供就医绿色通道。目前，金卡用户可以享受「心脑血管专病绿色通道」，通过米动健康App可在涵盖全国1300余家三甲医院名单中指定任意医院，进行专家门诊预约、快速住院协调、快速手术协调、全程就医陪同等，并享受术后回访、康复管理等多项服务。

米动健康VIP服务，真正意义上打破了智能手环和手表的「线上困境」，创造了消费电子到健康就医的「O2O闭环」。

几十年前，笔记本电脑取代PC机爬上了用户的膝头；十几年前，手机取代电脑钻入了用户的手里；智能手环和智能手表现在绕到了用户的腕上，随着与用户距离的贴近，可穿戴设备为用户提供的服务也更加私密且更加重要。

第三方机构Frost&Sullivan的数据显示，可穿戴设备市场未来几年将继续高速增长，并在4年后达到800亿美元以上的规模，其中占据大头的正是手环和手表。华米科技创始人兼CEO黄汪如此评价：「整个可穿戴市场，对于产品的预期短期来说之前曾高估了，但是长期来说大大地低估了，现在回来了。」