你还记得注册的第一个电子邮箱吗？

「越过长城,走向世界。」(Across the Great Wall, we can reach every corner of the world.)

1987年9月20日,德国通信系统专家维尔纳·措恩和中国的王运丰教授一起,撰写了这封邮件,并通过北京计算机应用技术研究所的一台计算机,将它发送到了德国卡尔斯鲁厄大学的另一台计算机上。之后,这封邮件被广泛认为是从中国发出的第一封电子邮件。

技术走出学术的高墙,迈入寻常中国人的生活,却已经是十年之后的事情了。1997年,丁磊在广州创立网易。网易研发了国内第一个电子邮箱系统,并于次年率先推出免费的电子邮件服务。普通中国人才有机会用上「电子邮件」服务。

为什么叫「163」?

对一个免费邮箱服务来说,简单好记的域名是服务推广传播的关键。当时注册域名的惯例是「越短越好」,三四个具有特定意义的英文字母或一个简洁的单词。但在中国,英文字母很难被普通人准确记忆、复述。

丁磊决定放弃英文字母,改用全世界通行的阿拉伯数字作为网易的域名。当时的中国,采用的还是电话线拨号的上网方式,每次上网,都需要用电话拨163,才能连接网络。163可以说就是互联网的代名词。丁磊果断注册了163.com这个域名,之后他又接连注册了包括126、188在内的大量短数字域名。

网易邮箱登录界面|网易

在二十多年的时间里,网易邮箱一直保持着在用户数、功能和服务创新上的领先。

2001年,163邮箱免费容量升级至25M,成为当时国内免费容量最大的邮箱服务。2003年,网易又推出了126邮箱。126是中国最早最大的寻呼台,在BP机流行的时代,用户需要通过拨打126寻呼被叫者的BP机。这个号码不仅被人们熟知,也恰好契合了「通过电子邮件找人」的需要。

随着用户增长,新用户难以注册到自己想要的用户名。2007年,网易又推出了yeah.net邮箱,并于4个月后宣布将旗下三大免费邮箱品牌全部升级为无限流量。

随着智能设备和互联网的发展,越来越多的用户开始拥有不止一台计算机。2014年,网易推出了全平台邮件客户端「网易邮箱大师」,覆盖包括Android、iOS、Windows、Mac、Apple Watch在内的各种系统,支持各大平台的邮箱服务以及各类企业邮箱、edu邮箱。

时至今日,邮箱仍是网易的主要战略产品,旗下有包括163、126、yeah.net、vip163、vip126、188在内的多个邮箱产品,用户总数达10.3亿,且保持着5%左右的年增长速率。

与欧美国家过不同,在中国,电子邮件从未成为互联网的「主流沟通方式」,邮箱服务也从来不是什么「风口」。但它却一直是互联网不可或缺的一部分,也是每个人游走在网络世界独一无二的ID。20年前是这样,今天亦是这样。