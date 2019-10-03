真香！法国拟推出人脸识别身份证项目

北京时间3日消息，据报道，法国将成为第一个使用面部识别技术为公民提供安全的数字身份的欧洲国家。

马克龙政府表示，为提高效率，计划在11月份推出一个名为“Alicem”的身份证项目，比原计划的圣诞节提前1个月。

法国数据监管机构表示，该项目违反了欧洲的同意规则，一个隐私组织正在法国最高行政法院对此提出质疑。

今年较早时，一名黑客仅用一个多小时就侵入了一款“安全”的政府信息应用，引发了人们对国家安全标准的担忧。

但所有这些都不能阻止法国内政部推出人脸识别身份证项目。

通过这一举措，法国将加入其他争相创造“数字身份”的国家的行列，让公民能够安全地获得从税收、银行到社会保障和公用事业账单等一切信息。新加坡使用人脸识别技术，并签署了一项协议，帮助英国准备自己的身份识别系统。印度则使用虹膜扫描技术。

上月有报道称，印度正计划建立世界上最大的人脸识别系统之一，将印度各地的监控摄像头捕捉到的人脸识别数据集中起来。该系统将与数据库联系起来，包括从护照到指纹等一切记录，以帮助印度警察部队识别罪犯、失踪人员和尸体。

法国政府表示，该身份证系统不会被用来监视居民。不会将人脸识别数据整合到公民身份数据库中。事实上，开发Alicem应用程序的法国内政部表示，在注册过程结束后，收集到的面部识别数据将被删除。

法国内政部将推出一款只有安卓手机可以使用的app，这将是居民创建合法数字身份证的唯一途径，而面部识别将是其唯一的推动手段。将通过一次性注册来创建ID，通过将用户在生物识别护照中的照片与在应用程序上拍摄的自拍视频进行比较，该视频将捕捉表情、动作和角度。手机和护照将通过他们的嵌入式芯片进行通信。