微博70小时国庆直播累计播放量达6.8亿

今年10月1日是新中国成立70周年，当天的阅兵式、群众游行、焰火表演和文艺演出等盛大庆祝活动，吸引了亿万网友在微博观看。微博10月3日公布的数据显示，70小时国庆直播累计播放量达到6.8亿，累计互动量达1928万，网友观看节目的激动心情和对祖国的祝福在微博持续刷屏。

本次国庆期间@央视新闻首次在微博等新媒体创新采用70小时多机位全景直播，网友可以自选机位观看想看的视频角度，并且通过弹幕等功能实时与其他网友互动。其中，28分钟的贴地镜头画面震撼受到大量好评，“厉害了”、“我爱中国”、“祖国万岁”等热门弹幕直接体现了网友对祖国最真挚的表白。9月29日6时开始到10月2日4时直播结束，累计弹幕互动数为1029.6万，#日出东方央视新闻70小时大直播#话题的互动量超过785.8万。

几天来，#国庆阅兵#、#中国最帅天团#、#阅兵车牌号是1949和2019#等话题频频登上热搜，微博热搜榜全部被庆祝活动相关内容包揽。“感人”、“国旗”、“大有可为”、“偶像”等正能量词汇成为网友讨论的热点。截至10月3日晚间，#国庆阅兵#的阅读量达57.7亿，讨论量超507万。

直播过程中不断爆发的热点、亮点更是频频受到关注，#快递小哥和广场舞大妈同框了#、#香港光头刘Sir挥舞国旗#等内容吸引了大量用户互动。“向所有参与者致敬”、“细节太好，哭了”等简单又有感染力的评论烘托出一个又一个感人瞬间。