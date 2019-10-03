意大利检方调查Netflix逃税指控，无实体存在也要缴税

北京时间10月3日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，意大利检方已开始调查针对美国流媒体服务提供商Netflix的逃税指控。

该知情人士称，根据米兰检察官的说法，虽然Netflix在当地没有实体存在，但Netflix应该在意大利纳税，因为它使用数字基础设施向该国140万用户提供流媒体内容。

据意大利检方称，Netflix使用的电缆和计算机服务器相当于在意大利的实体存在。

知情人士称，此次调查是由意大利税务警察进行的检查而引发的。鉴于Netflix涉嫌逃税的规模，检察官有义务展开调查。

目前，调查尚处于初级阶段，因此还没有Netflix高管接受调查。对此，Netflix尚未对此发表评论。

在过去的几年里，意大利检方曾调查过苹果、亚马逊和Facebook等美国科技巨头的逃税行为，使意大利获得了数十亿欧元的罚款和税款。

2015年3月，意大利税务局初步认定，苹果在意大利涉嫌逃税约8.79亿欧元（9.64亿美元）。调查结果显示，在2008年至2013年间，苹果利用爱尔兰附属机构减少应纳税收入，从而减少应纳税额。2015年12月底，苹果同意向意大利政府支付3.18亿欧元（约合3.47亿美元）的罚款，从而结束意大利税务部门对苹果展开的偷税漏税调查。

2016年3月，意大利税务部门对亚马逊意大利公司进行了调查。据称，2009年至2014年间，亚马逊在意大利逃税逾1.3亿欧元（约合1.53亿美元）。2017年12月，意大利国家税务局已与亚马逊达成和解协议，亚马逊将向意大利国家税务局补缴1亿欧元（约合1.18亿美元）的税款，从而结束双方之间的纠纷。

2017年5月，谷歌与意大利政府达成税收和解协议，将向意大利政府补缴3.06亿欧元（约合3.34亿美元）的税款。谷歌称，这份和解协议涵盖2002年至2015年间的税收问题。

2018年11月，Facebook同意向意大利政府支付超过1亿欧元的罚款，以了结其在意大利的税务纠纷。