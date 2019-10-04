美国CDC：电子烟疾病激增至1000多例，至少18人死亡

美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）的数据显示，一种致命的电子烟疾病的病例数量继续“迅速”上升并已超过1000例，目前已确认的死亡病例有18例。烟草制造商奥驰亚美股盘后跌约0.5%，菲利普莫里斯跌约0.1%。

CDC副主任安妮-舒查特（Anne Schuchat）周四告诉记者，CDC在过去一周已经确认了275例新病例，目前正在调查其他几例疑似因吸食电子烟死亡的病例。她表示，“目前我们还没有看到新病例数量出现显著下降。”

舒查特说，医生们尚不知道是确切的致病原因是什么。CDC的数据显示，在578例医生知道病人使用何种药物的病例中，约78%的人说他们吸了大麻中的活性成分四氢大麻酚（THC），17%的人说他们只使用了尼古丁。

舒查特说，“我们看到的死亡病例往往是年龄稍大的患者。”她指出，死亡病例的中位年龄接近50岁，而所有患者的中位年龄为23岁。

自从7月份电子烟引起的肺部疾病开始威胁公众健康以来，CDC已经派出了100多名医生和调查人员。医生们最初表示，这种疾病类似于由肺部油脂引起的罕见肺炎，但新的研究对这一理论提出了质疑。

美国顶尖医院梅奥诊所（Mayo Clinic）的研究人员周三发表的一份研究报告称，可能是一种“有毒化学烟雾”的混合物，而不是此前预期的脂类物质，导致了患者的患病。

美国公共卫生官员敦促消费者在此期间不要使用电子烟或其他类似产品。CDC还建议，不要在街上使用电子烟，也不要在产品中添加制造商不打算添加的物质。