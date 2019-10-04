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UAW对通用汽车罢工继续，工人却要勒紧裤腰带了

2019-10-4 6:28:35来源：新浪科技作者：焱燚责编：懒猫评论：

北京时间4日消息，为了争取更高的薪资和福利，全美汽车工人联合会（UAW）正对通用汽车的罢工已经进入第三周，然而工会成员所面临的财务压力却越来越大。

分析人士估计，这场始于9月16日的劳资纠纷可能给通用汽车造成10亿美元的损失，同时导致了通用汽车自1970年以来持续时间最长的全国性罢工。

对于通用汽车来说，这些损失是可控的，但是换个角度，对罢工工人的情况就不同了。据悉，参与罢工的通用汽车员工每周只能从UAW获得250美元的补贴。使工人们的处境更加困难的是，工会规定禁止成员在罢工期间寻找其他工作，否则将失去工会福利。

通用汽车和UAW表示，周二交换了所谓的全面提案。工会拒绝了通用汽车的计划，称该计划在工资、医疗保健、工作保障和临时工待遇方面存在不足，而临时工待遇已成为UAW的中心议题。

在底特律的谈判桌上，如何对待临时工的问题是基于工会的原则，即同一工厂的工人应该得到类似工作的同等工资。高缺勤率给通用汽车管理层带来了一个问题，因为公司往往依赖临时工来填补全职工人的缺勤。

通用汽车非工会工厂倾向于雇佣更多的临时工，随着需求的起伏，这些临时工可以更快地被解雇或重新雇佣，以减少劳工成本。

工会已敦促通用汽车给临时工加薪，并让他们更容易获得全工资和全福利的工作。

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关键词：通用汽车

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