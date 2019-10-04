美司法部长寻求推迟Facebook整合其通讯应用的计划

新浪美股10月4日消息，据报道，美国司法部长威廉·巴尔将要求Facebook首席执行官马克-扎克伯格推迟对公司三种即时通讯网络服务加密的计划，直到官员能确定这不会降低公共安全。

今年1月，扎克伯格计划整合公司旗下的三款社交消息应用：WhatsApp、Instagram和Facebook Messenger。整合将于2019年底或2020年初完成。整合后的App都将支持端到端加密。这套技术将构建起全球最大的社交聊天网络，其用户超过27亿人。

据媒体获得的公开信的草稿，巴尔的请求得到了英国和澳大利亚官员的支持。据一项调查发现，加密技术帮助“捕食者（Predator）在网上分享儿童色情内容，这让执法部门更难追踪到这些内容。

这份公开信草稿说：“虚拟世界安全性的增强不应使我们在现实世界中更容易受到攻击。”“公司不应该故意设计他们的系统来防止对内容的任何形式的访问，即使是为了防止或调查最严重的犯罪。”

据报道，巴尔和英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）、美国国土安全部代理部长麦卡利南（Kevin McAleenan）以及澳大利亚内政部长达顿（Peter Dutton）在信中要求Facebook为执法部门访问非法内容提供途径。

信中说：“在单一平台的背景下，Facebook的提议对公众安全的风险进一步加剧，该平台将把无法访问的信息服务与公开的个人资料结合起来，为潜在的违法者提供独特的途径。”

Facebook发言人在一份声明中表示，“我们相信，无论人们身在何处，都有权在网上进行私人对话。Facebook表示，它已经咨询了儿童安全专家、政府和其他科技公司，以确保其新加密的服务是安全的。根据声明，Facebook“强烈反对政府开后门的要求，因为这将破坏世界各地人们的隐私和安全”。

Facebook并不是第一家在加密问题上与政府产生冲突的科技公司。就在几年前，苹果还因拒绝为圣贝纳迪诺枪击案中一名枪手使用的iPhone解锁，与美国政府展开了受到高度关注的法律交锋。苹果公司首席执行官蒂姆·库克称FBI的要求“危险”，因为它可能允许政府在未来的案件中越界，并要求科技公司监视用户。

Facebook整合其三个平台的计划也引发了反垄断担忧，因为对Facebook竞争行为的调查可能会仔细审查其过去收购Instagram和WhatsApp的几项交易。尽管根据报告，这封信似乎没有触及这些担忧，但推迟整合将为调查人员赢得更多时间来了解这些收购案的反垄断含义，从而避免Facebook抢先行动，对潜在的拆分做好防备。

美国司法部、英国内政部和澳大利亚内政部没有立即回应置评请求。