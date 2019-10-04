未来属于双屏，这次微软终于可以有姓名

北京时间10月2日晚，微软秋季新品发布会上一口气甩出了多款Surface家族新品，每一款单独拎出来都非常有看点。传闻已久的神秘双屏设备发布本来是在我们意料之中，但同时亮出Surface Neo和Surface Duo两款双屏设备这种操作，还是令人惊艳了一把。

微软选择了和目前盛行的折叠屏概念不一样的「双屏」解决方案，更让我们没有想到的是，微软居然以双屏这种大胆创新的方式回归到移动手机市场，无怪乎网友惊叹：微软手机借Android“还魂”啦！

两款双屏可折叠

Surface Neo：双屏笔记本

关于微软折叠屏产品，虽然早前已经有各种消息曝光，但当这台Surface Neo亮相时，却和大家想象中有所不同，微软做的是双屏可折叠设备，而不是可折叠屏幕的设备。

Neo整体依然带有明显的Surface设计风格，两块9英寸、厚度5.6毫米的显示屏，让它合上时像是一个真正的「笔记本」，打开之后则是一台13英寸大小的笔记本电脑，其每侧厚度为5.6mm，是有史以来最薄的LCD，重655克，独特的铰链设计能让这款产品翻转。

为了体现出Surface Neo的强大生产力，微软为这款产品搭载了Intel Lakefield处理器，并且单独搭载了面向未来的Windows 10X系统。Lakefield处理器基于最新的10纳米工艺和Foveros先进的封装技术打造，与上一代技术相比，它可以显著降低核心面积（12x12x1 mm）和封装高度，并且降低待机功耗。

Neo配有磁性手写笔，可在两个屏幕之间轻松移动应用程序，应用程序可以跨屏显示，两个屏幕既可以作为统一的整体，也可以同时运行两个不同的应用。

底部隐藏着一个可折叠的键盘，既可以磁性吸附在副屏上使用，也可以卸下来，像用台式机那样以无线方式使用。一旦拔出键盘，第二个屏幕就会出现小屏幕，有点像MacBook Pro的TouchBar和ZenBook Pro Duo的第二个屏幕，可以将其作为触控板点击一些快捷键，灵活性是巨大的。

Windows 10X系统应用会根据屏幕的方向显示不同形态，比如当用户将双屏Surface Neo像帐篷一样支撑时，它可能会自动出现闹钟功能；而当用户进行输入文字的操作时，另一块屏幕可能将自动显示虚拟键盘来供用户打字。

Surface Duo：安卓系统的双屏手机

苹果发布会没有「One More Thing」，微软发布会有。在发布会尾声登场的Surface Duo外观看起来很像Surface Neo的迷你版，这台双屏幕智能手机是微软又一次重拾手机业务的标志。

Duo同样采用了双屏幕可折叠的方案，有两块5.6英寸的屏幕，通过铰链连接可以实现结合为一块更大屏幕。其内部搭载高通骁龙855处理器，这次，微软选择的系统是Android。

打破生态边界

我们来看看微软这次在硬件和软件做的众多「跨界」创举。

Surface Pro X是Surface家族中首款以「X」作为后缀来命名的产品。它依旧运行Windows系统，不过内部搭载的芯片并非来自于英特尔或者AMD，而是由微软和高通联合打造的SQ1处理器（改自骁龙8cx计算平台）。根据发布会上官方的介绍，Surface SQ1基于ARM机构，功耗为7W，值得一提的是，其重点强调了图形处理能力，GPU算力可以达到2.1 teraflops，并且集成了全新的AI引擎。

与此同时，Surface Pro X运行完整版Windows 10，也就是说支持Win 32桌面应用程序的运行，这是ARM架构的一个里程碑事件。

Surface Neo搭载的Intel Lakefield处理器，采用英特尔的Foveros 3D封装技术，创新地将CPU同Tremont内核与Sunny Cove内核结合在一起，在保证设备性能及图形处理能力的同时将功耗降低并延长了电池续航。从而让Surface Neo在保证轻薄的机身的同时性能得到很好的保障。

微软已与英特尔合作，为双屏笔记本及同类设备开发共同标准，英特尔的标准是自然是定在处理器端了，微软的目的可能在于让Windows 10X成为相应设备的运行系统。ThinkPad X1可折叠平板电脑，戴尔双屏幕XPS电脑等产品，都会在Surface做出表率后陆续跟进，从而凝聚出更强的双屏设备品类，也催生更多为此设计的App。

Surface Duo内部搭载高通骁龙855处理器，采用Android系统。微软正在考虑未来打通Windows 10X和Android平台，让Surface Neo和Duo可以无缝操作。微软可能要为两种生态相融合的适应性做出很多改变，但这是打破生态隔阂的一个进步举措。为了尽可能地进入到更多生态圈中，连Surface Earbuds都不仅限于匹配Cortana使用，还能与Alexa，Bixby，Google Assistant，Siri或任何其他竞争对手一起使用。

眼下的时代，芯片制造商、硬件制造商和科技巨头立起了无数硬件和软件生态藩篱，把用户圈在自己的利益国度。但微软这里，我们看到融合成为新的趋势，它所做的努力在将来绝对有意义。

未来是属于双屏的

其实现在就断言微软的两款双屏Surface产品是否会取得成功还有些为时尚早，但至少目前来看，它们要比之前看到的安卓系统折叠手机更有趣。随着Windows 10X系统的亮相，未来会有更多的PC厂商在2020年旗舰推出属于自己的双屏设备。

探索二合一移动设备发展的路并不止一条，Surface无疑是其中最好的之一，它利用折叠屏解决了便携的问题，利用蓝牙键盘解决了秒变笔记本的问题，我们之前在一块屏幕的折叠屏上看到了太多的妥协和不成熟，现阶段想要更好体验的折叠屏，可能Surface Neo和Duo才是最好的方案。