苹果与迪士尼入局流媒体，美银：本季度Netflix或将面临“生死考验”

北京时间4日消息，美国银行分析师表示，奈飞即将公布的财报可能会显示它能否与迪士尼、苹果等公司的新流媒体平台展开竞争。

该公司将于10月16日公布第三季度财报数据，届时投资者将特别关注该公司的订阅用户数量。

奈飞上一季度的用户增长低于公司的预期，但它从未连续两个季度错失目标。美国银行分析师纳特·辛德勒（Nat Schindler）表示，用户增长放缓也许是该公司股价自今年夏天以来暴跌的主要原因。

该分析师在周四的一份报告中表示，随着三季度财报的来临，我们将会看到奈飞“成败”的关键数据。

“在迪士尼和苹果面向消费者直接推出服务之前，投资者可能继续关注奈飞在竞争格局中信号，”辛德勒表示。

“我们也很感兴趣，”他补充道，“看看奈飞的内容成本上涨是否比预期更快，在新竞争对手（加入赛道之时）。”

奈飞刚刚度过了一个艰难的夏天，其股价在不到三个月的时间里下跌了近30%，美国银行对其采取了更为谨慎的态度。

今年7月，奈飞第二季度财报显示，美国出现了罕见的用户流失，国际用户的增长也出现了相当大的缺口，股东们纷纷抛售了对这家流媒体巨头的股份。

一些分析师和投资者猜测，随着迪士尼、苹果、美国电话电报公司（AT&T）和NBC环球（NBC Universal）都将推出自己的流媒体平台，该公司未来可能会遭遇更多痛苦。

这种境况将导致竞争对手联盟从奈飞平台上撤下了它们的节目和电影，包括NBC广受欢迎的职场喜剧《办公室》（the Office），以及迪士尼的一系列电影，如《星球大战》系列。

如果奈飞的原创内容不足以吸引用户，将会导致更多的流失，并加剧奈飞的财务困境。

尽管如此，辛德勒相信，在竞争对手努力建立自己的用户基础之际，该公司仍有时间来扩大内容生产。因此，辛德勒重申了其对奈飞股票的“买入”评级。

“直到苹果的内容库规模扩大到可以与奈飞或Amazon相比，或者与其他高价值内容捆绑在一起，我们认为，该产品（Apple TV+）目前的定位对苹果用户来说是一项‘锦上添花’的服务，而非“必需品”，或奈飞庞大内容库的替代品。”辛德勒说道。

美国银行预计，奈飞的股价将在未来12个月上涨67%，至450美元，第三季度收入预计为52.65亿美元。该公司估计，美国用户总数为6250万，国际订阅用户为1.027亿。