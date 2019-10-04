福特大众深挖自动驾驶，传统车企联纵制衡“新势力”？

福特公司上周三宣布，它将把自主驾驶汽车带到德克萨斯州的奥斯汀市，并且将于今年11月开始绘制奥斯汀市中心的街道地图。

福特相关部门的负责人表示：最终车队的规模以及可以进行自动驾驶的区域将增长30%以上，福特还准备在2021在当地推出大规模自动驾驶出租车及配送（餐饮和快件）服务。在联手大众之后，福特在自动驾驶领域的加速发力，似乎让外界感受到了更多的“内涵”。

老牌车企巨头加速落地

“我们很高兴能为越来越多的城市带来更多的交通解决方案。”福特总裁在接受媒体采访时表示，“现在是继续探索这项技术如何成为城市交通基础设施重要组成部分的最佳时机，该技术将使人们的生活更轻松便捷。”

奥斯丁不断扩大的人口和日益密集的交通状况，为福特的自驾车业务提供了一个完美的试验平台。福特公司引用了大都会圈规划组织的一份报告，该组织预测：到2040年，奥斯汀地区的车辆使用量可能翻一番，而高速公路通行能力只会增长15%。

“几乎75%的奥斯汀人是独自驾驶私人车辆上下班的。”奥斯汀市长史蒂夫·阿德勒在一份声明中表示，“我们近20年的目标是至少有50%的人能够利用其他交通工具，比如公共汽车或自行车……这就是为什么福特汽车把自己的自动驾驶运用到我们这座城市最令人兴奋的地方。”

福特此前将迈阿密和华盛顿DC作为两个最初的试验城市，未来福特汽车还将在底特律和匹兹堡测试其自动驾驶汽车，不过其尚未表示是否计划在这些城市推出自动驾驶出租车和配送业务。福特公司的自动驾驶车辆不是完全的“无人”驾驶状态，该公司每辆汽车上始终有两名安全驾驶员坐镇“押车”。

据了解，福特还在研发一款专用自动驾驶汽车，计划在2021年之前面世。在此之前，该公司使用的是混合动力Ford Fusion轿车，并配置了自主研发的传感器设备，如摄像头和激光雷达，并由ARGO AI开发的软件提供动力。AGO AI是一家总部位于匹兹堡的自动驾驶汽车科技企业，在福特公司于2017对其投资10亿美元之前，几乎没有人听说过这家创业公司。

耐人寻味的是，在福特汽车扩大测试自动驾驶计划的消息出现之际，其他传统汽车制造商却在不断浇灭人们对自驾车汽车走向主流的热情。

一众传统车企纷纷“跳票”



通用汽车旗下的自动驾驶部门Cruise前不久突然宣布，原定于2019年底在旧金山推出的机器人出租车服务将延期。在5月份Cruise刚刚获得了新一轮约11.5亿美元的融资，投资方包括本田及软银愿景基金。另外，Waymo的首席执行官约翰·克拉夫西克近期也曾表示：“自动驾驶总是会受到一些因素的限制。”

这些观点的出现源自目前市场新出现的一些变化。近期很多上市的新型号中高档轿车已经具备机器校正和机器辅助技术，例如车道校正、潜在碰撞检测和自动泊车功能。包括特斯拉和奥迪在内不少制造商的新型号产品，都已经可以实现半自动驾驶功能。

这些已发布的支持自动驾驶技术的新型汽车，都已经达到了L2和L3级别，但是具有真正L4的商用车型，仍处于开发和测试阶段。

苹果公司联合创始人、一度看好自动驾驶汽车前景的史蒂夫·沃兹尼亚克认为，自动驾驶汽车技术远未达到足以大规模落地的水平。尽管自动驾驶技术已经取得了长足的进步，但在将真正的L4、L5车提供给消费者之前，这个行业可能还有很长一段路要走。

而福特对比似乎号不认同，其坚称可以在2021年推出自动驾驶（L4级别）商业化服务。福特汽车公司自动驾驶部门总裁兼首席执行官谢里夫·马拉克比表示，虽然其他公司设定的最后期限“过于激进和不切实际”，但福特始终坚持其2021年的推广计划。

除此之外，福特通过投资于共享出行（自行车甚至滑板车）项目，还试图在“流动性”空间中为自己找到一席之地。

当然，福特并不是在自动驾驶汽车领域进行孤军奋战。该公司早些时候宣布与大众建立重大战略合作关系。

作为交易的一部分，首先，大众汽车将在Argo AI上投资26亿美元，主要用于自动驾驶技术的研发；其次，福特将基于大众MEB平台推出面向家庭的电动汽车；最后，福特将为双方研发、制造中型皮卡和商用车。福特汽车表示，预计从2023年开始在欧洲设计和制造至少一款大排量纯电动汽车。

分析人士认为，福特目前紧密拥抱在全球家用车市场更为主流的大众，除了希望借助后者更大的市场影响力，还有一个目的是通过自动驾驶及纯电汽车赛道进行“自救”。

颓势福特谋求“合纵连横”



近几年来，福特汽车在全球市场境况并不理想。

福特原有的优势，是在北美、欧洲地区备受青睐的皮卡和商用汽车产品系列。但是随着全球商用车市场竞争日益激烈，近年来福特在商用车领域的利润也在不断下滑，并导致其关停了部分海外工厂。

众所周知，大众汽车的优势是在全球家用汽车市场拥有海量的用户及市场占有率，尤其是在中国及亚洲市场更具有巨大影响力。从近期的纯电动汽车，到未来的自动驾驶领域，双方的合作无疑是在图谋双赢。

近几年福特汽车全球销量下滑、市场份额也在不断下降，包括在中国市场也同样遭遇寒流。面对中国新能源车市场的发展变化，福特在不断推出（燃油车）新车型的同时，也希望能在新能源车领域占据重要位置，因此与大众的合作也就显得尤为重要。

大众虽然在纯电汽车领域起步较晚，但是在新能源车方面却建树颇多。除了重金投入研发的MEB平台，大众的P2插混技术架构也在市场处于领先位势。预计到2022年，大众将会推出二十多款基于MEB平台的新能源车型。因此，在纯电、混动车型方面，大众已经具有丰富的系列产品线。

在斥资26亿美元投资Argo AI之前，大众还被媒体爆出会将旗下奥迪的自动智能驾驶部门（AID）也并入Argo AI。

于2017年成立的奥迪AID主要业务方向是新能源车市场。奥迪计划在2023年之前陆续在AID投入160亿美元，资金将主要聚焦于新能源车方面的研发，其余部分会用于自动驾驶技术。

分析人士认为，大众在注资Argo AI后，将会对自身以及福特的自动驾驶业务产生巨大推动，加强与通用Cruise、谷歌Waymo以及Uber等企业进行竞争。尤其是Waymo个Uber已经在自动驾驶领域处于市场领先地位。

可以说，在新能源汽车及自动驾驶领域，传统车企之间、传统车企与造车新势力之间的合纵连横将会不断发生，这也为市场带来了更多的变数。与此同时，消费者是否能因此享受到更实惠且功能丰富的新型汽车及服务，值得所有人的期待。