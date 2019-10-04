降息预期拉升美股，评级遭下调特斯拉逆市下跌逾4%

凤凰网科技讯北京时间10月4日消息，疲软的服务业数据表明美国经济增长放缓风险增大，强化了市场对美联储在10月货币政策会议上继续降息的预期，受此预期推动，美股三大股指集体上涨。截至收盘，道指涨122.42点，涨幅为0.47%，报收26201.04点；标普500指数涨23.02点，涨幅为0.80%，报收2910.63点；纳指涨87.02点，涨幅为1.12%，报收7872.27点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨2.74%，亚马逊涨0.65%，苹果涨0.85%，NetFlix涨0.04%，Alphabet涨0.95%，微软涨1.21%。

中国主要科技股全线上涨，网易涨1.08%，爱奇艺涨2.16%，拼多多涨1.1%，微博涨5.19%，腾讯音乐涨0.7%，阿里巴巴涨2.24%，京东涨2.64%，趣头条涨2.7%。

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：搜狐（涨8.05%），好未来（涨7.95%），金融界（涨5.82%），宝尊电商（涨4.21%），乐居（涨4.19%），触宝（涨4.17%），欢聚时代（涨4.04%），迅雷（涨4.02%），瑞幸咖啡（涨3.84%），搜房网（涨3.43%），蔚来（涨3.14%），猎豹移动（涨3.06%），哔哩哔哩（涨3.04%），汽车之家（涨2.96%），新浪（涨2.88%），携程网（涨2.87%），优信（涨2.45%），新东方（涨2.28%），陌陌（涨2.27%），无忧英语（涨2.21%），虎牙（涨2.08%），前程无忧（涨1.76%），途牛（涨1.63%），正保教育（涨1.59%），唯品会（涨1.56%），斗鱼（涨1.48%），世纪互联（涨1.34%），58同城（涨1.31%），畅游（涨1.26%），云米（涨1.23%），凤凰新媒体（涨1.17%），趣店（涨1.16%），搜狗（涨1.0%），乐信（涨0.89%），如涵控股（涨0.86%），易车网（涨0.8%），UT斯达康（涨0.67%），中芯国际（涨0.52%），华米（涨0.51%），500彩票网（涨0.48%），流利说（涨0.46%），简普科技（涨0.4%），小牛电动（涨0.35%），兰亭集势（涨0.01%）。

下跌的公司包括：达内科技（跌0.01%），信而富（跌0.13%），中通（跌0.24%），百世（跌0.4%），小赢科技（跌0.48%），聚美优品（跌0.49%），拍拍贷（跌1.37%），寺库（跌2.38%），品钛（跌3.01%），1药网（跌3.6%），宜人贷（跌5.72%），人人公司（跌6.39%）。

虽然阿里巴巴股价与大盘一样受到国际贸易形势影响，面临风险，但这也意味着它蕴含大量机遇。市场研究公司Zacks对阿里巴巴股票评级为“强力买进”（Strong Buy），这并不意味着所有Zacks分析师都认为阿里巴巴股票值得买进，而是意味着华尔街分析师对阿里巴巴利润预期的上调幅度远高于其他股票。这也意味着阿里巴巴基本的盈利趋势相当强劲。盈利前景和股价不是一回事。过去60天，8名华尔街分析师上调了阿里巴巴本财年每股收益预期，4名分析师还上调了下一财年每股收益预期。Zacks把阿里巴巴本财年每股收益预期由6.71美元上调至7.18美元，明年每股收益预期由8.61美元上调至8.9美元，这意味着今明两年每股收益预期增幅分别为25.52%和23.9%。分析师还预期今明两年阿里巴巴营收增幅分别为32.09%和31.06%。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：速汇金（涨9.12%），Slack（涨6.4%），英伟达（涨4.78%），Groupon（涨3.9%），Fibit（涨3.55%），美光科技（涨3.53%），动视暴雪（涨3.48%），Pinterest（涨3.24%），Lyft（涨2.94%），西部数据（涨2.59%），Uber（涨2.48%），高通（涨2.35%），Adobe（涨2.15%），索尼（涨1.94%），Salesforce（涨1.93%），思科（涨1.84%），iRobot（涨1.79%），博通（涨1.61%），黑莓（涨1.59%），Zynga（涨1.4%），甲骨文（涨1.34%），AMD（涨1.31%），PayPal（涨1.3%），英特尔（涨1.3%），SAP（涨1.28%），赛门铁克（涨0.86%），Spotify（涨0.81%），Twitter（涨0.76%），VMware（涨0.6%），恩智浦（涨0.58%），戴尔科技（涨0.55%），诺基亚（涨0.41%），IBM（涨0.23%），Box（涨0.18%），摩托罗拉系统（涨0.15%），爱立信（涨0.13%），艺电（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：Altaba。

下跌的公司包括：eBay（跌0.58%），Yelp（跌0.66%），惠普公司（跌1.02%），LendingClub（跌2.6%），Snap（跌3.38%），特斯拉（跌4.15%），GoPro（跌19.01%）。

由于第三季度交付量低于预期造成至少一名分析师下调股票评级和众多分析师悲观评论，星期四特斯拉股价遭遇大跌。受此消息影响，特斯拉股价跌幅一度达到6%，跌至224.28美元。今天常规交易中，特斯拉股价下跌10.1美元，跌幅为4.15%，报收于233.03美元。盘后交易中，特斯拉股价跌幅一度达到0.3%。特斯拉表示，第三季度汽车交付量约为9.7万辆，其中包括79600辆Model 3。市场对特斯拉第三季度交付量预期为9.9万辆，其中包括8.02万辆Model 3。上年同期，特斯拉汽车交付量为8.4万辆，其中包括5.6万辆Model 3。摩根大通分析师把特斯拉股票评级由“买进”下调至“中性”，称特斯拉不仅交付量没有达到预期，数据显示交付量环比仅增长1位数，“据我们了解，只要有需求，没有运营问题阻止特斯拉交付更多汽车。换句话说，特斯拉昨天公布的数据，使得我们首次怀疑特斯拉汽车需求增长可能已经在放缓”。但投资公司Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）对特斯拉第三季度交付量要乐观得多，称对于特斯拉来说，这是“在正确方向上迈出的一步”，汽车交付量高于第二季度的9.5万辆。

天风国际证券公司分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo，音译)披露，明年春季，苹果将发布iPhone SE2，搭载与iPhone 11相同的A13芯片。他说，“对于当前的1亿iPhone 6系列手机用户来说，iPhone SE2将是最好的升级选项，将成为苹果2020年主要的增长动力。”除处理器升级外，预计iPhone SE2设计将与iPhone 8相似，这意味着它将配置4.7英寸显示屏。iPhone SE配置4英寸显示屏，对喜欢小尺寸手机和iPhone 5设计的用户有吸引力。为它的价格更实惠。”目前iPhone 8价格为449美元，iPhone SE2处理能力更强大，价格可能会低50美元。但苹果需要在其他方面降低成本，因此预计iPhone SE2相机将弱于iPhone 11。另外，预计iPhone SE2将仍然有Home按键，因为iPhone 8不支持面容ID。郭明錤说，由于搭载A13芯片和3GB运行内存，iPhone SE2将能流畅地运行苹果所有内容和服务。虽然iPhone SE2的大多数硬件规格将与iPhone 8相似，但我们认为，A13和3GB运行内存提供的强大运算能力以及更实惠的价格，将是很好的卖点。因此，我们预计iPhone SE2在2020年的出货量将达到3000万-4000万部。”