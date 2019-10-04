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Instagram上线新应用Threads，正面大战Snapchat

2019-10-4 7:56:40来源：新浪科技作者：书聿责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月4日早间消息，Facebook周四表示，将为其照片共享平台Instagram推出单独的相机优先消息应用Threads，从而加剧公司与竞争对手Snapchat之间的社交媒体大战。

这款应用与Snapchat和Instagram这样的应用相似，同样以照片为中心，但它更专注于使用户与一小群朋友保持联系。此举导致Snap股价下跌了5%。

Facebook表示，通过Threads，用户可以上传状态，并与他们的Instagram亲密朋友分享位置和电池状态。

Facebook一直在关注其增长最快的收入来源Instagram，因为其核心平台一直受到监管机构关于隐私和虚假信息传播的审查。

该公司表示，用户还可以启用“自动状态”功能，该功能将根据当前位置自动更新其电池寿命和状态，并补充说该功能是可选功能。

Facebook说，为自动状态收集的精确位置信息仅限于Threads使用，并且不会用于广告。

该公司表示：“我们使用来自Facebook和Instagram其他部分的数据向您投放相关广告的方式保持不变。”

Instagram于去年11月推出了“亲密朋友”功能，允许用户与一小群人分享他们的故事。

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关键词：InstagramFacebookSnapchat

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