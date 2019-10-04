欧洲最高法院裁定，欧盟可要求Facebook在全球删除非法内容

北京时间10月4日早间消息，欧洲最高法院周四在一项具有里程碑意义的裁决中称，Facebook可以奉命在全球范围内监视和删除非法内容。

该判决意味着，各大社交平台可能被迫寻找欧盟28国的国家法院认定为非法的内容，而不是像现在这样根据欧盟规则等待删除帖子的请求。

设在卢森堡的欧洲法院（CJEU）裁定，即使在没有将相关内容认定为非法内容的国家中，也可以要求Facebook和其他平台遵守在全球范围内删除内容的要求。

法院在一份声明中说：“欧盟法律并不阻止像Facebook这样的托管平台奉命删除与之前宣布为非法内容相同的，在某些情况下等效的评论。”

“此外，在相关国际法的框架内，欧盟法律并不排除此类禁令在全球范围内产生影响。”

该法院一周前对谷歌表示，他们不必在全球范围内遵守欧洲的“被遗忘权，因为法院正视图了解内容平台应该承担多少责任。言论自由倡导者对此表示赞赏。

在谷歌案中，法院认为删除个人数据的权利不是绝对的，也应考虑信息自由问题。

针对Facebook的裁决仅限于法院命令，不适用于普通的用户投诉。

被遗忘权的影响仅限于搜索引擎谷歌，而周四的裁决却具有更广泛的影响，因为它可以应用于任何促进在线交易的社交平台、搜索引擎、宽带访问提供商和公司。

Facebook抨击了这一决定，认为社交平台的作用不是监视、解释和消除在任何特定国家可能违法的言论。

“这破坏了一个国家无权将其法律强加给另一国家的言论的长期原则。这也将令互联网公司承担更多义务，需要主动监视内容，然后解释其是否与被认定为非法的内容等同。”

“为了获得这项权利，国家法院必须对‘相同’和‘等效’在实践中的含义做出非常明确的定义。我们希望法院采取相称和审慎的方法，以避免对言论自由产生令人生畏的影响。”

英国人权组织Article 19支持Facebook，称这可能导致社交平台安装自动过滤器以筛选出内容。

“这将开创一个危险的先例，一个国家的法院可以控制另一个国家的互联网用户可以看到的内容。这可能容易遭到滥用，特别是那些人权记录薄弱的地方。

Facebook之所以面临这一局面，最早源于奥地利绿党议会主席艾瓦·格劳琴-皮泽科（Eva Glawisching-Piesczek）在奥地利法院起诉该公司，要求其删除用户发表的诽谤性评论并删除对等的主张。

格劳琴的律师对此判决表示欢迎。她对奥地利国家广播公司ORF表示：“欧洲法院对这一问题表明立场，认为必须建立和加强促进个人权利的手段。”

“主要不是为了（在判决生效后）减少仇恨内容，而是让人们意识到我们可以成功地捍卫这一点，并且可以更多地利用这种权利，这将增强我们所有人在打击网上仇恨方面的能力。”