Windows 10 18995预览版发布：安全模式支持Windows Hello PIN

IT之家10月4日消息 今日微软正式发布了Windows 10 Build 18995预览版更新，不过和之前几次更新一样，本次更新主要是错误修复和提升稳定性并加入少量的新功能。其中最值得注意的新功能就是用户现在可以在安全模式下使用Windows Hello PIN了。

以下是Windows 10 Build 18995的更新日志：

在安全模式下使用Windows Hello PIN

在最新版本中，官方为安全模式新增了对Windows Hello PIN登录的支持，这样一来用户在对设备进行故障排除的时候不再依赖密码。

设置步骤：

在设置>帐户>登录选项中设置Windows Hello

将设备引导到安全模式：

设置>更新和安全>恢复

在高级启动下，选择立即重新启动

PC重新启动到“选择选项”屏幕后，选择“故障排除”>“高级选项”>“启动设置”>“重新启动”。

PC重新启动后，您会看到一个选项列表。选择4或按F4键以安全模式启动PC/选择5或按F5键以带网络连接的安全模式启动。

使用Windows Hello PIN登录设备。

其他改进

Your Phone应用

Link to Windows功能扩展至三星Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G和Fold设备。通过“Link to Windows”功能，用户可以在PC上方便地进行发送信息、管理通知、同步照片等操作。

Phone Screen

该功能让用户可以在PC端访问Android手机端的APP。同样面向三星Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G和Fold设备开放。用户可在PC的触控屏幕上实现缩放、旋转和滑动等多点触控手势操作。

电量显示和手机的屏幕壁纸

电量显示：在不需要检查设备的情况下在应用中了解当前设备的电量情况，同时Your Phone还会显示当前静态主屏幕壁纸。

所有这些功能正逐步向用户推出，预计用户将在几天时间后陆续收到此版更新。