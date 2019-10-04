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电池BUG修复无望，Bose sleepbuds遮噪睡眠耳塞启动召回计划

2019-10-4 9:51:23来源：爱活网作者：Picca责编：懒猫评论：

为了解决睡眠噪音问题，Bose在去年推出了可以在睡觉时佩戴的Bose遮噪睡眠耳塞（Bose noise-masking sleepbuds），配合白噪音播放功能，一定程度上帮助了那些饱受噪音困扰的“入睡困难户”们安然入眠。不过由于难以修复的电量问题，最近Bose打算对这款遮噪睡眠耳塞启动下架和召回处理。

在售后处理中，Bose发现部分遮噪睡眠耳塞出现了电量无法充满、使用中意外断电等问题，在针对这一问题进行数次换新处理后，这些问题并没有得到缓解，反而接收到了越来越多如此的反馈。

Bose目前似乎没能找到最理想的解决方案，按照官方说明，在他们的实验中，遮噪睡眠耳塞的电池可以安全运行，但耐用性无法达到预期标准，所以Bose计划启动对遮噪睡眠耳塞的重新研究。至于在售版本的Bose遮噪睡眠耳塞，目前Bose已经进行了下架处理，而已购买的用户如果在今年内选择退回产品，则将享受到全额退款。

当然从Bose收集的反馈来看，续航问题的出现似乎是概率事件，所以想要继续用Bose遮噪睡眠耳塞来助眠的小伙伴也可以选择不退回产品，而Bose也保证这部分产品的后续保修问题。实际上就我们之前的体验而言，Bose遮噪睡眠耳塞确实能在佩戴状态下帮助我们更好的屏蔽周遭噪音、快速进入到睡眠状态，所以我们也很期待Bose能在解决了电池问题后快速推出迭代产品吧。

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关键词：BOSE

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