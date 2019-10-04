适用于ARM64的Chrome已就绪，但谷歌仍无发布计划

IT之家10月4日消息 据外媒Neowin报道，在去年12月举办的骁龙技术峰会上，高通公司宣布Chromium和Firefox浏览器将都能够在基于Windows 10 on ARM（ARM64架构）的设备上原生运行。这旨在解决Windows on ARM的“浏览器实时生成代码”难题。也就是说，用户希望它们在本机运行，而不是使用模拟的x86浏览器。

彼时，唯一可用的原生浏览器是微软的Edge浏览器。之后不足一个月的时间内，Mozilla便开始公开测试ARM64的Firefox浏览器。就在高通宣布该消息的第二天，微软便表示将通过Chromium重新打造全新的Edge浏览器。

但是直到今天，所有基于Chromium的浏览器都没有支持ARM64架构。微软的Edge、谷歌的Chrome都没有进行公开测试。事实证明，谷歌已经准备好启动Chrome浏览器，但它一直在推迟。

近期，包括微软Surface新品发布会在内的多方消息也证实了这一说法。但目前尚不清楚谷歌仍旧未发布基于ARM64的Chrome浏览器的原因。Neowin表示，谷歌与所涉及的其他公司（高通或微软）之间似乎存在某种分歧，有消息称，这一问题可能会在二月的某个时间得到解决。

目前而言，ARM PC用户原生浏览器的选择只有Edge Spartan和Firefox。而Chrome用户则需要等待更长的时间。