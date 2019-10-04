三星在华彻底停产：六年前还是市场第一，如今未进前十

网易科技讯10月4日消息，据国外媒体报道，三星电子停止在中国生产智能手机的举动，突显出其在该全球第一大市场的地位正急剧下滑。

三星将在年内关闭其位于广东省惠州市的工厂。一位熟悉情况的三星消息人士说，该工厂的生产已于9月底结束，公司目前正努力撤出。在此之前，该公司去年年底关闭了其位于天津的一家智能手机工厂。

尽管三星表示将继续在中国销售手机，将生产外包给中国企业，但在该国停产只会进一步减少三星在该市场的份额。该公司在中国市场的份额已经下降到不足1%。随着其在全球智能手机市场的份额正在缩小，其他的关键芯片业务一度旺盛的需求如今也逐渐减少，该公司正在想方设法扭转局面。

三星的手机曾一度在中国大受欢迎，2013年它在中国市场的份额达到19%，那是该公司领跑该市场的最后一个年份。

一位30多岁的北京人说，“直到2012年左右小米进入市场之前，三星在中国一直是智能手机的代名词。”他还说道，三星手机有如此的威望，因此“人们都想要买来炫耀一下”。

而6年后，三星甚至连前10名都进不了。

中国市场规模庞大，手机年出货量约为4亿部，但如今似乎也日趋饱和。这一市场的智能手机出货量在2017年和2018年均有所下降。这在一定程度上导致了市场的两极分化——消费者要么选择昂贵、高性能的手机，要么选择便宜的、高性价比的机型。

许多行业观察人士说，三星未能完全把握住这种迅速的消费者需求变化，没有全力押注高端市场或者低端市场，结果被同行甩在了身后。

为了应对中国劳动力成本飙升的局面，该公司在2000年代末开始将智能手机组装业务迁往越南，目前在这个东南亚国家雇佣了约20万名员工。该公司每年出货约2.92亿部手机，其中大约一半是在其位于河内的工厂生产的。

三星在全球第二大市场印度也有智能手机生产设施。该公司计划在韩国销售高端手机，在印度销售中档手机，在越南销售各种型号的手机。

该公司曾对印度市场寄予厚望，但也在那里遭遇挫折。去年，该公司在当地的领先地位被小米夺走，且面临着来自本土廉价智能手机品牌的日益激烈的竞争。与中国类似的情况预示着三星在印度的前景不妙。

在世界上两个人口最多的国家陷入挣扎，致使三星的全球地位受到削弱。去年，该公司在全球市场的份额下降了0.9个百分点，至20.8%，对苹果的领先优势从2017年的7个百分点缩小至5.9个百分点。其手机的总出货量下降了8%。

三星原本希望通过今年春季推出可折叠智能手机Galaxy Fold打破这种停滞局面，结果该款手机却被发现存在缺陷，因而延迟推出，该公司的品牌声誉再遭打击。该款新手机的推出延迟了半年，目前产量仍然有限。