受益于美国对华为制裁和芯片价格好转，三星明年利润将出现增长

据国外媒体报道，三星电子公司下周将公布上季度初步业绩财报。不过投资者希望，随着芯片价格出现复苏迹象，该公司最艰难的时期已经过去。

半导体价格下跌和美中之间尚未解决的贸易争端，已经蚕食了这家全球最大的存储芯片和智能手机制造商的利润。但分析师预计，随着芯片价格的好转，该公司明年的利润将出现增长。

科技研究机构TrendForce分析师艾薇尔·吴(Avril Wu)表示，“芯片市场正在复苏，因为供应渠道的库存水平正在下降。”TrendForce表示，预计帮助设备执行多项任务的DRAM芯片的价格，在2020年第一季度将出现5%或以下幅度下跌，而今年同期的跌幅曾高达20%至25%。

Refinitiv SmartEstimate周二称，根据28位分析师的估计，三星电子公司今年前9个月运营利润可能为7万亿韩元（给合58亿美元），同比下降幅度高达60%。三星电子公司一半以上的利润来自其芯片业务。

一位拥有三星电子公司股票的首尔基金经理表示，“人们对三星电子公司和半导体市场的期待越来越高。观察芯片价格和市场对芯片的需求时，你会觉得情况没那么糟了。”

对于三星电子公司来说，芯片价格的上涨无疑是令人振奋的消息。但是，分析师仍然担心的是，美中贸易争端对韩国科技巨头等主要出口商的业绩产生不利影响。券商韩国大信证券(Daishin Securities)分析师李素斌(Lee su-bin)表示，“很难量化贸易争端造成的损失，但由于贸易争端的存在，三星电子公司服务器和移动芯片产品的客户在投资和支出上肯定持保守态度。”

上周，鉴于经济和贸易目前存在的不确定性，美国芯片制造商微光科技公司，对其利润前景作出了黯淡的预测。

美国政府目前实施的对中国智能制造商和网络设备制造商华为的制裁，让三星电子公司的移动业务受益。在今年第二季度，三星电子公司总运营利润的24%来自其移动业务。

来自研究公司Canalys的数据显示，在今年第二季度，三星电子公司在欧洲移动市场的份额跃升至超过40%，创下5年来新高，而华为的份额则下降到不足20%。

分析师表示，美国政府限制华为手机用户使用谷歌移动服务（Google Mobile Services），影响了华为旗舰手机向中国国外消费者的销售。

市场研究公司Counterpoint Research称，在这一背景下，三星电子公司新推出的具有5G功能的Note系列的销量却超过了其前代产品。

投行DB Financial Investment分析师Eo Kyu-jin表示，三星电子公司还在韩国和美国发布了首款折叠式智能手机，尽管该产品对公司收入贡献不大，但仍为该公司提供了“良好的动力”。

鉴于美国政府对华为网络设备业务的封杀，三星电子公司正在向旗下电信网络设备业务注入资源，以寻求增长。

三星电子公司本周一表示，它已与日本第二大电信公司KDDI Corp签订了一项协议，向其提供第五代网络设备。