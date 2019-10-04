人民日报携手抖音发布主题Vlog，一起“穿越”70年

IT之家10月4日消息 正值祖国70岁生日之际，今天人民日报官方携手抖音平台，以一种极为新颖的方式向大家介绍了新中国成立这70年里在华夏大地上的巨大变化，一起来看一下。

▲扫码即可观看

这则段视频主要分为“见证新中国的每一种美好”、“一个春风拂面的VLOG日常”、“一次自带BGM的卫星发射”、“一个年代最久远的卡点视频”。分别代表了北京奥运会、改革开放、首颗人造卫星升空、社会主义工业化这四件共和国大事。整体风格使用了流行的抖音风格，吸引年轻人观看。