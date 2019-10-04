苹果iPhone 11迟到的新功能，Deep Fusion效果初探

苹果在10月3日发布了iOS 13.2的首个Beta更新，版本号为17B5059g，为iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max带来Deep Fusion（深度融合）拍照功能。

和同样通过拍摄多帧照片合成的「夜间模式」不同，Deep Fusion在相机界面不可见，没有设置项，当相机开始运行时，Deep Fusion已经在后台运行，最终在机器端生成最终的照片。苹果高级副总裁Phil Schiller在发布会上称其为疯狂的摄影算法。不过在iPhone 11系列发布的时候，Deep Fusion功能尚未准备就绪，因此并没有与新iPhone一起推出。

Deep Fusion和夜间模式一样，强调持续摄影而非快速捕获，需要多帧处理决定了它不好胜任一些快拍场景，但它使得相机在室内和中等照明条件下也能拍摄出优秀的作品，我们来看看这两天网友们分享的拍摄对比。

▲图片来自Tyler Stalman

▲图片来自Sebastiaan de With

将iPhone 11上使用Deep Fusion拍摄的照片与使用Galaxy Note 10 Plus拍摄的照片进行比较，照片放大后能看到更多的细节和纹理：

▲图片来自Max Tech

苹果喜欢用拍毛衣来演示Deep Fusion，这是有道理的，在毛线和织物的拍摄对比中，iOS 13.2细节更清晰。

▲图片来自Ben Geskin

注意事项：

·使用Deep Fusion的话记得在相机设置中将超取景框拍摄的开关关闭。

·Deep Fusion需要时间处理，虽然只有一秒，但是如果你拍完照片马上切到相册看效果是可以感觉到的，照片初始是模糊的，只有再等一下或者让它抖一下，才会展示正常的清晰照片。

·Deep Fusion照片会占用更多空间。

目前该功能还在随着iOS 13.2 Beta版进行测试，正式版可能会得到优化。