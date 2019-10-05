那个创造、记录、影响了中国互联网文化的大杂烩社区

很多人不知道，猫扑原本是个游戏社区网站，而且是中国大陆最早的游戏社区网站。

然而在1997年，对电视电脑游戏的讨论，更多是出现在《大众软件》、《电脑报》、《电子游戏软件》，或是更为小众的垂直论坛里，比如「龙与地下城中文站」。猫扑完成从垂直的游戏社区到大众社区的转型，可以说是时代的机缘巧合。

诞生初期的猫扑用户是当时「小众且门槛高」的游戏玩家。他们至少要拥有高达3000块的游戏主机，动则上万的电脑，以千字节作为网速单位拨号上网的互联网，但这只是进入这个社区的基本门槛。你可以在当时的猫扑上找到中文互联网最高水平的游戏原创文章，而得益于「高门槛」的用户基础，偶尔出现的非游戏内容的帖子，围绕主题的讨论也有相当高的质量。

▲早期的猫扑是硬核的游戏玩家聚集地

到2000年左右，猫扑中闲聊的内容越来越多，经当时如日中天的《电脑报》、《大众软件》等传统媒体的报道，猫扑大杂烩一下子涌进大量刚接入互联网却不知何去何从的新用户，老mopper（猫扑用户）们称之为「外星人占领猫扑」事件，其中20 - 30岁的用户占据了用户总数的2/3，一个由年轻新新网民做主力的杂聊论坛诞生了。

诞生期积累的老用户要么妥协拥抱大量涌入的流量和猫扑社区随之变化的新风格，要么选择离开。在这个过程中，猫扑完成了从垂直游戏论坛到综合性论坛的转型。

随后，在2005-2010年间，猫扑又趁势引领了中国互联网Web 2.0时代的到来。中国互联网正在从拨号上网步入到家庭宽带，接入互联网用户从8.5%增长到38.4%。天涯、猫扑、人人、豆瓣以及后续跟上的贴吧，占据也引领着中国互联网的社区文化。在2007年中国网络社区排行榜位列第二的猫扑正是其中一片较大的流量聚集「海域」，且颇有「公海」的意味。

▲2005年- 2010年，中国接入互联网用户从8.5%增长到38.4% | World Bank

网络流行文化发源地猫扑大杂烩（DZH）、有150余个子版的猫扑贴贴、猫扑频道……进入Web 2.0时代的猫扑不只是一个论坛，它是一个青年群体创造属于他们的流行文化的网络社区，同时也是互联网草根文化的发源地和根据地，它创造的网络文化经过时间的沉淀，不仅渗透到了现实世界，也还在影响着如今的互联网文化。

·「网红」

中国的网红，即是从猫扑走出来。小胖、芙蓉姐姐、叫兽易小星、奶茶MM、猫扑女神ayawawa、赵赶驴……这些人如今或随着猫扑一起落幕，或依旧活跃在互联网上，他们曾经创造流行已经过去，但文化却沉淀下来。如今的「网红」不再是一种现象，也是一种职业和产业。

·「人肉搜索」

猫扑正是互联网人肉搜索的鼻祖，出自2006年虐猫事件激起网民群愤，由此人肉搜索这个潘多拉的魔盒在猫扑被打开，后续猫扑不仅开设了专门的人肉搜索板块，甚至首创了人肉搜索引擎（如今已经失效）。网红结合人肉搜索，猫扑在那个时代，贡献出颇为诡异的一种链接互联网和现实世界方式，也是从那时候起，互联网隐私和大数据的概念开始普及到普通网民。

比起同时期另一著名论坛天涯社区，猫扑并没有那么多的「牛人牛贴」，但正是一个个年轻的moppers一起构建起娱乐性和流行度并存的网络文化。草根文化在猫扑发光发热，几大社区中，只有猫扑留下了以用户群为代表并用户也为此骄傲的mopper专属称号。还有诞生自猫扑无数的经典meme，从BT、「很黄很暴力」，到rpwt、yy掀起的拼音缩写风潮；有些已经过时，如今看来略显土气的「不要迷恋哥，哥只是个传说」、「……的说」，也有些仍活跃在互联网上，比如少有人知其出处但引领了表情包文化的「233」。

▲2006年发源自猫扑的「挂科比不挂柯南」一梗

▲源于2009年猫扑大杂烩上一篇名为《不要迷恋哥，哥只是个传说……》的热门贴

猫扑诞生自「精英」，由「草根」发扬光大。它曾经是中国互联网时尚、前卫、流行的风向标。活力和真诚、乱象和虚实、幽默和创意、正义和争议、你我和世界，在猫扑这个鱼龙混杂的网络社区里，曾经或扭曲、或虚张、或夸大、或隐晦地被铺开在了大众的互联网和每个人17寸的显示器上。

猫扑的真实让它永存，无论它最终是否能抵抗时间的考验。