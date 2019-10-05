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松下将为东京残奥会推出动力辅助服，不吃菠菜也能秒变大力水手

2019-10-5 0:23:25来源：爱活网作者：弱鸡13责编：懒猫评论：

80后的朋友应该都知道大力水手Popeye，就是那个吃了菠菜就会力大无穷的人，于是乎，有很长一段时间，小编看见菠菜不再讨厌，多吃两根总觉得自己也能跟大力水手一样“举重若轻”。但最近，小编发现，不用吃菠菜，我们也能变成“大力水手”，松下在近日宣布，将于2020年东京残奥会上的举重项目中为工作人员准备动力辅助服，以帮助工作人员更换杠铃片等。

说是动力辅助服，其实就是一个可拆卸的机器人，其中的传感器感测到工人四肢的运动，电机因此被激活以支持肌肉力量。松下这次提供的“ATOUN MODEL Y”可以减轻从地板到腰部高度太高和放下的压力，减轻腰部负担，它经常用于升高和降低重物的工作场所，例如机场，工厂和建筑/农业场所。

那么松下为什么要在残奥会上提供这套辅助服呢？主要是因为，举重运动在残奥会上一项针对下肢残疾运动员的卧推比赛，男子49公斤到107+公斤不等，女子从41公斤到86+公斤不等，工作人员需要帮助运动员增加杠铃片。而官方比赛中使用的杠铃片一般从10-50kg，虽然不止一个人再换杠铃片，但在大型比赛中，这是一项繁重的劳动，需要一个人将杠铃片装卸100次以上，而穿着这个动力辅助服就能减轻装卸杠铃片的工作负担。

目前，松下于世界动力提升公司（WPPO）签署了与官方供应商的合作伙伴协议，并且在2017年辅助举重日本杯和北九州市2018年世界辅助举重亚洲-大洋洲公开赛上进行动力辅助服的示范实验，得到了以下效果：

• 安装/拆卸杠铃片的安全性提高

• 由于减少了安装/拆卸杠铃片的工作时间，从而比赛时间长度也减少了

• 提高了工作人员的工作效率

• 减轻工作人员的肌肉疼痛和身体负担

• 提高了运动员的安全感

可以说，松下的这套动力辅助服可以大大减轻重体力劳动者的工作负担，同时工作效率也有效提升，人力有限，科技无限，从人本出发，更考虑人类本身的需求，而不是无意义的去比较谁更强，谁是世界第一，这或许才是科技给我们带来的意义。

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关键词：松下

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