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Snapchat CEO：AR智能眼镜大规模普及还需10年时间

2019-10-5 6:15:54来源：新浪科技作者：-责编：阿迷评论：

Snap首席执行官埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）周五表示，他预计增强现实眼镜在市场广泛普及还需要10年时间。

“我们正在朝着这个未来努力，”斯皮格尔周五在旧金山的TechCrunch Disrupt大会上说。

斯皮格尔表示，与此同时，Snap正在打造一个由第三方软件开发商组成的生态系统，这些开发商为Snapchat打造AR镜头。　　斯皮格尔表示，该公司正在采取一种长期的方法来制造增强现实眼镜，期望它们最终成为被市场广为推崇的消费设备。今年八月，Snap发布了其最新款智能眼镜Spectacles 3，用户可以通过该眼镜拍摄3D视频和图片，并与朋友分享。

微软已于今年推出第二代增强现实（AR）耳机HoloLens 2，佛罗里达州的初创公司Magic Leap也在销售Magic Leap One增强现实眼镜，尽管这些设备都没有成为热门产品。据报道，苹果也在研发一款类似的产品，最早可能于明年上市。Facebook正在开发增强现实眼镜，并已与雷朋（Ray-Ban）母公司Luxottica展开合作。

Snap的股价上周五上涨逾2%，在Facebook宣布推出针对Instagram用户的新即时通讯应用Threads后，该股周四一度暴跌7%。

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关键词：SnapchatVR智能眼镜

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