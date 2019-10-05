传迪士尼将禁止奈飞在几乎所有电视频道上投放广告

据外媒报道，迪士尼将禁止其竞争对手Netflix在该公司旗下的几乎所有电视平台上投放广告，仅有ESPN除外。

迪士尼作出这一决定的背景是，该公司即将推出流媒体视频服务Disney+来与Netflix展开竞争，这项服务的包月费将为6.99美元（包年费用将为69.99美元），提供漫威和《星球大战》（Star Wars）系列电影、原创连续剧和其他新内容。迪士尼将于11月12日推出这项服务，该服务将是无广告的，但迪士尼旗下ABC等其他平台将被禁止为Netflix播放商业广告，原因是这可能会导致Disney+失去潜在客户。Netflix拒绝就此置评。

“直接面向消费者的业务已经取得发展，越来越多的参与者都希望在传统电视和我们的电视网络中做广告。”迪士尼发言人在接受采访时说道。“虽然最初的决定是严格地以广告为基础的，但我们重新评估了自己的战略以反映我们与其中许多公司的全面业务关系，因为直接面向消费者是一个要素。”

外媒报道称，迪士尼最初考虑禁止Disney+的所有竞争对手投放广告，其中可能包括亚马逊Prime Video等流媒体视频服务。迪士尼将捆绑出售Disney+服务，向用户提供访问ESPN+和Hulu的权利。此前，迪士尼在今年5月获得了对Hulu的完整控制权。

周四也有类似报道称，亚马逊和迪士尼正在就允许前者在迪士尼旗下各个应用购买“相当一部分广告位”的条款展开讨论。报道称，亚马逊暂时不打算在亚马逊Fire TV平台上提供对Disney+服务的支持，就目前而言用户可以通过Amazon Fire TV Stick电视棒以及使用亚马逊软件打造智能电视的合作伙伴登陆这个平台。