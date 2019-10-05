给 Facebook 沉重一击，Paypal 宣布退出 Libra

PayPal表示，它决定将放弃参与Facebook旗下加密货币Libra项目。PayPal是首位退出Libra协会的成员。这一决定对这个由Facebook高管、前PayPal总裁戴维-马库斯（David Marcus）掌舵的项目将是一个重大打击。

PayPal在一份声明中说，“PayPal已决定放弃进一步参与Libra项目，并在我们努力使未得到充分服务的人群获得金融服务的渠道民主化的同时，继续专注于推进我们现有的使命和业务优先事项。” 新浪美股10月5日讯PayPal表示，它决定将放弃参与Facebook旗下加密货币Libra项目。PayPal是首位退出Libra协会的成员。这一决定对这个由Facebook高管、前PayPal总裁戴维-马库斯（David Marcus）掌舵的项目将是一个重大打击。

PayPal补充说，“我们仍然支持Libra的愿景，并期待未来继续就合作方式进行对话。”

PayPal还表示，将继续以各种方式与Facebook合作并提供支持，“Facebook一直是PayPal长期和有价值的战略合作伙伴，我们将继续与Facebook合作，并以各种方式支持它。”

此前，PayPal缺席一场有关讨论Libra将如何应对监管机构日益增多的反对意见的重要会议。除PayPal外其他Libra项目成员悉数到场。

一位接近PayPal的人士表示，PayPal担心Facebook在应对针对该项目的争议方面做得不够，尤其是在消除洗钱担忧方面。