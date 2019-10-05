马克·库班：香蕉比特币二选一我选香蕉，至少还能吃

日前，亿万富翁投资人、达拉斯小牛队的老板马克-库班（Mark Cuban）表示，他“宁愿要香蕉也不愿要比特币”。

库班说，“香蕉，至少我还可以吃；而比特币呢，没什么用。”

在被问及为什么“讨厌加密货币”时，库班把比特币比作棒球卡、漫画书和艺术品，他说，这些东西都没有“固有价值”。他表示，你能用比特币做的事情比一张棒球卡还少。

库班说他并不反对使用加密货币，但他认为人们应该谨慎对待。为了解释这一点，他还把加密货币比作黄金：“黄金是一种宗教。那些真正喜欢黄金的人，他们会告诉你，经济大萧条很严重，一切都完了，但如果你拥有黄金，你就会没事的——不，实际上你还会完！”

库班以前就批评过加密货币。今年7月，他在接受采访时，批评了Facebook最近进军加密货币的举动。“我不太喜欢他们在这个领域所做的事，我认为这是一个大错误。”库班如是评价Facebook的Libra项目。

他解释说，“我认为，在全球范围内，在那些没有很多法治、政府不稳定或货币不稳定的国家，这可能是危险的。”

尽管库班发表了上述言论，但他过去曾投资多个以加密货币和区块链为基础的企业，包括一个数字代币电子体育博彩平台和一个加密货币风险投资基金。2017年10月，他曾表示他亲自购买了比特币。

库班表示，“如果你是一个真正的冒险家，你真的想要孤注一掷，你可能会把（你积蓄的）10%投入比特币或以太坊。但是，如果你这样做了，你就得假装你的钱已经丢了。”