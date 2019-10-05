收购太猛遭调查，欧盟或对博通开出反垄断禁止令：20年来首次

IT之家10月5日消息 据外媒报道，一位知情人士周五表示，欧盟反垄断监管机构将于本月通知博通公司暂停某些垄断市场的商业行为，包括与电视和调制解调器制造商签署的排他性采购协议。

外媒报道称，如果这一禁止令通过，这将是欧盟委员会近20年来的第一个临时禁止令。所谓的临时禁止令，即在欧盟委员会完成某一个反垄断调查之前，首先要求被调查的公司停止某些行为，如停止在本地区销售某些产品、停止侵权行为等。

一般来讲，欧盟委员会的反垄断调查会耗时很久，如果禁止令生效，博通或暂时不能在欧洲市场从事相关活动。而长时间的警指令也会让博通蒙受巨大的损失，在调查结束后，欧盟委员会还会开出大额罚单或要求整改。

之情人士透露，欧盟高管将于10月7日向欧盟成员国的政府反垄断管理机构通报其拟议的临时禁止令措施，然后再做出正式决定并通知博通公司。对于博通公司的临时禁止令，欧盟委员会拒绝置评。

博通没有立即回复记者通过电子邮件发出的置评请求。该公司此前曾表示，预计欧盟委员会的这一举措不会对其机顶盒或宽带调制解调器业务产生重大影响，临时禁止令也不会阻止其继续销售任何产品。

欧盟委员会6月份启动了博通的调查，调查的目的是避免对市场造成不可挽回的损害。欧盟这一反垄断监管机构正在调查博通阻碍市场竞争的一些做法，例如独家购买协议，以及将回扣或其他优惠与独家或最低购买要求挂钩。

现在的博通最早是新加坡安华高半导体公司，此前安华高在半导体领域进行了一次又一次并购，后来收购了美国博通公司，并更名为博通。为了方便收购，博通还将总部从新加坡搬到了美国，此前博通还对高通展开“敌意收购”，但美国政府以国家安全为由禁止博通收购高通。今年，博通又开始针对赛门铁克相关的收购事宜。