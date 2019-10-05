更新Windows 10，用户将被迫创建微软账户？

最近在 reddit 论坛上，有一个帖子引起热烈地讨论，有网友发现在最新版的Windows 10 安装过程中，“使用脱机账户”的选项被微软移除了。这意味着用户必须输入电话/邮箱，使用在线账户，才能走完安装流程。

具体情况是，用户在安装 Windows 10 1903 过程中， 按照屏幕出现的提示信息操作，首先选择地区，然后联网、同意许可协议......，接着就到了登录，登录页面要求输入账户，因为没有账户，所以选择输入框最下角的“创建账户”，在“创建账户”的页面上，要求输入电话号码或者电子邮箱，却没有注册脱机账户的选项。大多数用户顺着这样的更新步骤就走进的死胡同，而回到登录页面的“了解更多”，也写得很清楚，“必须注册一个微软账户，完成Windows 设置”。因为这样的更改，微软遭到论坛上网友的吐槽。

情况真的是这样吗？

其实，在开始安装的时候，用户可以将他们的设备设置为飞行模式，以禁用Wi-Fi 或者断开网络电缆，确保不会连接到互联网，而当出现连接到网络的选项时，选择“我没有Internet连接”，然后点击“继续进行有限设置”，在此之后，将能看到一个创建脱机帐户的选项。

“脱机帐户”选项只是简单地改名为“域连接(如上图左下角Domain join instead)”。单击此选项后，用户将看到熟悉的提示信息，允许设置用户名并完成安装。之后虽然再次尝试让你创建一个在线帐户，但可以忽略掉。

这是微软的一个小小更改，但很多人都中了圈套，想着如何创建一个账户。当然微软也可能是故意的，因为这样可以让很多用户自然而然地就创建账户。微软更改“使用脱机账户”这一行为激怒到了论坛上的一些网友，其中有人表示微软此举让他们更加坚定走向Linux。

对于大多数人来讲，Windows 10系统已经是我们使用计算机的首选系统，它从2015年夏天首次发布后，成为微软用户量增长最快的Windows版本，拥有9亿活跃用户。微软表示，让用户创建一个微软账号的目的是提高用户使用体验，该帐户允许用户跨多个设备同步信息，包括密码、服务(XboxLive、OneDrive、Office 365等)、用户设置等等。

另外，构建和维护生态系统变得愈发重要，正如谷歌在鼓励用户使用Android操作系统，苹果公司则希望用户使用IOS操作系统。微软希望用户尽可能紧密地与自己的生态系统联系在一起。