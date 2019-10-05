美国会向Spotify索要苹果滥用市场地位的详细信息

北京时间10月5日早间消息，据路透社报道，知情人士透露，作为反托拉斯调查的一部分，美国立法者已要求苹果批评者Spotify提供相关信息。

美国众议院司法委员会向这家音乐流媒体服务索取广泛的信息，具体的要求则在后续通话中进一步细化。

Spotify于3月在欧盟对苹果提出了反垄断诉讼，但与该委员会的联系标志着该公司首次参与国会对这家iPhone制造商的调查，后者的Apple Music流媒体服务是Spotify最大的竞争对手。

Spotify和其他开发者都声称，苹果通过对其App Store发行规则施加限制来开展不正当竞争。这是第三方开发人员覆盖超过9亿iPhone用户的唯一途径。

开发者表示，与此同时，苹果有时会在自家产品中复制他们的功能。例如，在苹果今年秋天将月经追踪功能添加到自己的健康跟踪应用程序之前，App Store中有多款应用已经提供了同样的功能。

苹果公司表示，其行为符合用户的最大利益，该公司也会平等对待所有开发者。苹果还否认了Spotify的说法，并表示这家流媒体音乐竞争对手希望能不支付任何费用，并遵守不同于App Store上的数百万其他应用的运营规则。

多年来，Spotify一直在要求对苹果采取反垄断措施。

一位知情人士称，该公司的代表会见了司法部官员以及联邦贸易委员会（FTC）科技工作组的成员。该工作组于2月成立，由17名律师组成，专注于在线平台和其他互联网竞争问题。

应用开发者还抱怨说，苹果公司的Siri能够响应口头命令，而且可以控制苹果公司自己的应用。但长期以来，它对绝大多数非苹果应用（包括Spotify）的支持却很有限。

苹果在6月宣布对软件进行更新，这将使Siri能够支持Spotify和其他音乐服务。

除了Spotify之外，国会调查还向许多公司了解四大科技公司的详细信息。

除了司法委员会的调查外，大型科技公司还面临许多其他反垄断调查。

司法部正在调查谷歌、Facebook和苹果，FTC在调查Facebook和亚马逊。各州检察长则在调查谷歌和Facebook。

Spotify还抱怨苹果向外部应用程序开发者收取30%的费用，这些应用开发者使用苹果公司的应用内收费系统在App Store上销售音乐或电子书等数字产品。苹果禁止应用开发商在App Store上以其他任何方式收取款项，或向用户显示其他付款方式的链接或按钮。

苹果还曾经要求Spotify停止向刚刚注册了其流音乐免费版本的用户发送电子邮件，因为Spotify在其中提示他们升级到付费服务。苹果已经表示，这些电子邮件是一种变通方法，可以在其App Store系统之外收取款项，这违反了所有其他应用开发商必须遵循的基本规则。

Spotify表示，不断变化的规则以及苹果阻止例行应用更新的做法，使其难以在公平竞争环境中与苹果自己的音乐服务竞争。

苹果回应此事时提到了它在三月份发布的关于Spotify主张的回应。该公司当时表示，它在所有开发者中公平执行App Store规则，每10个应用中就有8个以上是免费的，无需向苹果支付任何费用。

苹果还表示，无论是免费服务的用户，还是在App Store之外注册的付费Spotify会员，都并不必向苹果支付任何费用。

苹果表示，Spotify会为其1.08亿付费用户中的大约0.5%支付收入分成。此外，Spotify在2014年至2016年之间使用苹果的支付系统获取的大约68万名客户仅需支付15%的费用。

“即使现在，他们的订阅中只有极小一部分属于苹果公司的收入共享模式。Spotify要求该数字为零。”苹果在回应Spotify今年3月发表的声明时说。