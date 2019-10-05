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美国FDA建议消费者远离电子烟，尤其含THC成分类

2019-10-5 10:37:41来源：新浪科技作者：维金责编：嗜橙评论：

北京时间10月5日早间消息，美国食品药品管理局（FDA）周四表示，消费者应该远离含有THC（四氢大麻酚）的电子烟。此外，消费者还应避免使用所有非法的电子烟产品，无论其中是否含有尼古丁盐、烟草，还是THC。

截至周四，美国疾病控制和预防中心（CDC）已经确认了15个州1000多例与电子烟相关的肺部损害病例，其中有18例丧生。接近3/4的患者是男性，而80%的患者年龄在35岁以下。

不过，丧生病例的年龄从20多岁到70多岁不等，女性要多于男性。由于信息非常有限，因此CDC还无法就病因得出明确结论。卫生官员认为，与油基添加剂相关的化学暴露可能是罪魁祸首。

调查人员认为，含有THC的产品是最可能的致病源头。FDA指出，大部分病例，即超过78%，涉及含THC的电子烟。只有17%的病例表示，他们只使用含尼古丁的电子烟。FDA仍然建议，使用Juul和其他含尼古丁电子烟产品的成年人“不要再重新吸普通香烟”，因为有证据表明，这些产品仍然要比传统烟草产品更加安全。

自从8月份相关病例开始出现以来，类似Juul这样的含尼古丁电子烟品牌受到了极大关注。外界批评，Juul的产品在青少年和以前从不吸烟的人之间非常流行。这导致美国多个州禁止销售调味电子烟。Juul还面临着美国联邦政府即将发布的对调味电子烟的禁令。美国总统特朗普上月呼吁FDA介入，并在全国范围内颁布禁令。

由于禁令，美国多家电视网已经停止接受电子烟广告，而Juul CEO凯文·伯恩斯（Kevin Burns）已经辞职。此外，该公司还在加州面临刑事调查。

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关键词：电子烟

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