再创新高：任天堂《马里奥赛车巡回赛》首周下载量达9000万次

IT之家10月5日消息 移动应用数据分析平台Sensor Tower发布的最新报告指出，《马里奥赛车巡回赛》上市首周已获得全球9000万名玩家下载，成为任天堂旗下吸量最快的手游。

任天堂旗下吸量排名第2的手游是《动物之森：口袋营地》，该游戏上市首周获得1430万次下载，《马里奥赛车巡回赛》的下载量是其6倍。吸量排名第3的是《超级马里奥跑酷》，首周下载量将近1300万次。

收入方面，《马里奥赛车巡回赛》首周吸金1270万美元，在任天堂手游中排名第3，排名第1和第2分别为《火焰纹章：英雄》（2820万美元）和《超级马里奥跑酷》（1610万美元）。其中，《超级马里奥跑酷》需要付费解锁所有游戏内容，而《火焰纹章：英雄》完全是道具付费。

平台方面，《马里奥赛车巡回赛》首周5350万次下载来自Google Play，占比为59.5%，另外3650万次下载来自iOS。收入方面则是iOS领先，苹果玩家贡献了960万美元，占比75.5%，Google Play玩家贡献量310万美元，占比24.5%。

不过，《马里奥赛车巡回赛》并不是今年唯一一款大获成功的赛车手游。腾讯《跑跑卡丁车官方竞速版》于今年7月在国内市场发行，首周在iOS平台获得近280万次下载，吸金1780万美元。上市至今，该游戏在iOS平台的累计收入已经超过1.56亿美元。