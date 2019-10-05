扎克伯格为其慈善基金招募“超级明星”分析师

北京时间10月5日消息，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的慈善项目正在按照常春藤联盟的模式为新的投资办公室配备人员。

陈-扎克伯格基金会（Chan Zuckerberg Initiative）掌握数十亿美元Facebook股票，它最近在首席投资官大卫·李（David Lee）的领导下聘请了三名专业人员。而大卫·李也在今年早些时候搬到了硅谷。根据LinkedIn上发布的职位，该组织还在寻找一些“超级明星”分析师。

扎克伯格曾从哈佛退学创办了这家社交媒体巨头，而如今他却返回常春藤联盟寻求人才。他和他的妻子、哈佛大学毕业生普里西拉·陈（Priscilla Chan）聘请耶鲁大学的大卫·斯文森（David Swensen）担任投资委员会主席。此外，他还从普林斯顿大学挖来了给大卫·李和一名投资经理。

耶鲁大学的特色是投资另类资产和国际股票，使其成为过去十年中表现最好的捐赠基金。但由于外国股票遭受损失，它近几年来它一直表现落后，2019财年回报率为5.7%。

陈·扎克伯格基金会似乎正在建立类似的全球化投资组合，希望聘用在公共股票、对冲基金、收购和风险投资基金以及不动产方面具有专业知识的分析师。

8月份加入该团队的安德鲁·沃林（Andrew Walling）把对冲基金的工作经验带到了投资总监的职位。这位普林斯顿大学的校友曾担任Aetos Alternatives Management的副CIO，该公司专门为机构投资者挑选对冲基金经理。

高级投资经理约翰·麦克纳马拉（John McNamara）是9月从普林斯顿大学捐赠基金中挖来的，后者由斯文森的助手安迪·戈登（Andy Golden）经营。佩顿·胡瑞尔（Peyton Hurrle）也被任命为投资总监。

位于加州红木城的陈-扎克伯格基金会的一名发言人证实了这些聘用，但拒绝置评。相关人员也没有发表评论。

去年，该基金会计划投入超过100亿美元，以通过相应的回报来支持其运营资金。扎克伯格超过95%的财富仍然投资在Facebook股票上，他仍然是该公司的控股股东。根据这家社交媒体公司的信息，截至10月2日，CZI Holdings持有该公司3.56亿股股票，折合643亿美元。

根据彭博亿万富翁指数，扎克伯格的财富为694亿美元。扎克伯格的部分财富已由硅谷财富顾问公司Iconiq Capital投资，该公司负责管理数位Facebook早期雇员的资金。

周四在Facebook举行的一次内部会议上，一名员工要求扎克伯格回应民主党总统候选人伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）关于不应该存在亿万富翁的评论。扎克伯格在承认“没有人值得那么多钱”的同时，又补充说，他的财富使人们有可能通过投资来根除公共资金可能无法根除的疾病。

陈-扎克伯格基金会成立于2015年，由普里西拉·陈负责，旨在消除疾病、改善教育水平和改革刑事司法制度。