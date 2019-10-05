惠普股价暴跌创两年半新低，分析师称前景动荡

10月5日讯 惠普公司股价周五下跌9.62%至16.63美元，创2017年2月以来最低水平。该公司股价已经从2018年10月的峰值下跌超过36%。此前该公司宣布了一项旨在削减成本、提振销售增长的全面重组计划，重组计划将花费10亿美元，裁员16%。

该公司表示，裁员是更广泛的重组计划的一部分，预计该计划将帮助公司在2022财年结束前每年节省10亿美元。该公司将从第四季度开始承担约10亿美元的重组费用。

惠普表示，到2022财年末，将裁员7000至9000人。据FactSet的数据，惠普目前在全球约有5.5万名员工。该公司还对其调整后的2020年收益做出了预测，并提高了股票回购计划和股息。

惠普新任首席执行官Enrique Lores表示，重组将帮助公司迈向“新篇章”。

然而分析师对这一消息持谨慎态度，花旗预计该股将出现“动荡”。尽管富国银行写道，其中一些变化“基本上是不可避免的”，但Loop Capital Markets对该计划的广度感到意外，并下调了其持有该股的预期。

今年8月，在Dion Weisler“因家庭健康问题”辞去惠普总裁兼首席执行官一职后，Lores被任命为惠普总裁兼首席执行官。Lores将从11月1日起担任该公司CEO。