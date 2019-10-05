Uber，半脚踏入按需招聘

关于“Uber进入按需招聘”这一传言已经有一段时间了，但Uber今天正式坐实，表示它的业务范围正在从按需运输扩展到按需招聘行业。这一举措代表了Uber和现代劳动力的自然演变，现代劳动力一直在稳步向临时、兼职和轮班制就业方向发展。

英国《金融时报》去年率先报道称Uber正准备推出一项名为“Uber Works”的新服务，以扩大自己的业务范围。过去一年，Uber对这项服务进行了测试。现在，该公司透露了它在芝加哥为招聘人员和零工经济工作者准备的服务。

蓝领

Uber指出，与核心的叫车服务类似，Uber Works只是为招聘人员提供了一个寻找员工的平台。Uber不希望自己被视为招聘者。实际上，该公司已经与TrueBlue等猎头公司建立了合作关系，后者负责所有招聘方面的工作，包括薪酬和福利管理。与此类似，Uber还与一些教育和培训公司合作，提供支持技能升级和促进重返工作岗位的服务，该公司表示，这与Uber一些司机得到的服务类似。

据悉，TrueBlue是一家专注于按需临时蓝领劳动力的机构，而这正是Uber通过其新应用程序瞄准的对象：工人、仓库工人、厨师、清洁工、客服人员、服务员、调酒师等等。换句话说，就是轮班工人。

这款App目前已经可以供iOS和安卓用户使用，工人可以在线查看轮班信息，例如工资、地点、需要的技能以及着装。Uber Works同样作为一个工具来跟踪时间，记录休息时间，并通过手机打卡工作的时间。

Uber方面表示：“我们认为，找工作本身不应该是一项工作。”对于从准备厨师、仓库工人、商业清洁工到活动工作人员等各种各样的职位，Uber Works的目标是让人们更容易找到并要求轮班。

Uber的自然发展，零工经济的必然结果

Uber这一举动意料之外、却在情理之中。该公司已经超越了其核心的叫车服务，并将其技术重新应用于送餐服务，现在“吃”已经成为Uber全球业务的重要组成部分。Uber还将其技术用于卡车运输和货运领域，将货物与卡车司机匹配起来。

但Uber Works对这个叫车行业巨头来说，是一个超大的跨界。此外，Uber Works似乎预示着，Uber在追逐盈利的过程中，不得不重新思考自己的整体业务。单单在美国，人力资源和招聘行业的规模就高达1530亿美元，远远超过打车行业。

除招聘领域的巨头外，近年来，一大批技术含量高的新贵已经出现，他们的到来颠覆了这个价值数十亿美元的行业。例如，Job Today（类似于Uber Works）已融资了超8000万美元的资金，该平台以移动优先，在临时工市场进行供需匹配。当然，Uber也有其优势，规模、工程人才和品牌认知度。目前，Uber在全球已经拥有约400万名司机，不难想象，Uber未来将如何利用现有的轮班用户群。

你的兼职司机工作结束了吗？睡几个小时，然后开始你的白班服务员工作吧！这是一种可能出现的情况。

Uber的发展也遵循了传统，即所有大型科技公司都是从一个利基市场起步，然后进入其他领域。亚马逊最初是一家在线书店，后来发展成为数字超市、云平台、快递服务和视频流媒体巨头。与之类似，谷歌也早已超越了它作为搜索引擎的根基，现在它支持各种相关和不相关的垂直领域，包括数字地图、电子邮件、购物、生产工具、自动驾驶汽车等等。

对于Uber来说，摆脱桎梏、拓展业务只是时间问题。不是每个人都想整天开车，也不是每个人都想被搭车环游。但每个人都需要一份工作，每个公司都需要有人为他们工作。通过向更广泛的劳动力市场扩张，Uber会拥有更大的可货币化人才库。

但或许更重要的是，Uber正在紧跟趋势。全球的劳动力正在从永久性的工作岗位向短期的临时工作岗位转变。这使得风险投资家们支持了无数的平台，这些平台都是为了迎合这种新型的移动优先的劳动力趋势，比如帮助公司管理计时工资工人的Deputy、将雇主与临时员工联系起来的Shiftgig、以及将服务性接待岗位与临时工匹配的Jitjatjo。

简而言之，Uber Works不仅是Uber的自然发展，也是整个零工经济的必然结果。