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罗永浩称坚果的Bug和广告越来越多，“想办法买回来”

2019-10-5 18:10:05来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月5日消息 不久前，罗永浩更换了iPhone 11 Pro Max手机，他也表示自己用回iPhone的举动实属无奈，“是自己的无能让用户不得不用回iPhone”。

今天下午，罗永浩表示又用回了坚果R1，还称“Pro Max 实在太丑太重太难用。

罗永浩在微博上表示，Pro Max 实在太丑太重太难用，主力机被迫又换回 R1 了。在吐槽完苹果之后，罗永浩还指出了坚果手机存在的一些问题：

（坚果手机）bug 和广告越来越多，系统瞎xx乱改，没有创新功能，软硬件都抄 iPhone，一群比库克他爹还保守的人在规划硬件……总之都是我做的孽。

有网友在评论中问道，iPhone和坚果都存在槽点，那该怎么办呢？对此，罗永浩表示“忍一阵儿吧，我想办法买回来”，颇有几分恨其不争的感觉。

根据之前的爆料，锤子科技将于10月31日举行坚果手机新品发布会，该发布会地点是北京工业大学体育馆，演讲嘉宾是吴德周、方迟和朱海舟。罗永浩也直接表示和这款新机没有关系了。

今年罗永浩不断撇清自己和锤子科技的关系，分别卸任了包括北京锤子数码科技有限公司、深圳锤子数码科技有限公司、成都野望数码科技有限公司、锤子科贸（上海）有限公司，这四家锤子系公司法人职务。目前罗永浩主要精力放在电子烟方面，是小野科技公司的主要合伙人之一。

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关键词：罗永浩锤子坚果

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