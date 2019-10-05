LG Display新任CEO上任不到一个月，裁掉四分之一高管

据国外媒体报道，全球最大的OLED面板供应商LG显示器（LG Display）周五表示，作为重组计划的一部分，该公司已裁员近1/4的高管。

LG Display称，通过合并重叠的部门和简化组织架构，公司已将团队领导（team leader）级别以上的高管人数裁减了25%。为了加快产品组合过渡，即从以LCD产品线为主向以OLED产品线为主转移，LG Display已将电视面板开发团队与其他移动及IT团队合并，缩小了LCD业务的规模。

即将离开LCD业务的员工将被重新分配到大尺寸OLED或小尺寸P-OLED屏幕部门。为了分配更多的员工到未来的业务部门，首席技术办公室将设立两个研究中心。一个负责核心和领先的技术，另一个负责未来的显示器业务。

对此，LG Display一高管称：“最近的重组行动旨在提高公司快速决策和执行的能力。”LG Display的此次重组，距离新任CEO郑浩永（Jeong Ho-young）上任还不到一个月时间。

LG Display上月中旬宣布，任命LG化学（LG Chem）首席运营官郑浩永为新任CEO。LG Display当时称，现任CEO兼副董事长韩相范（Han Sang-beom）曾表示，他希望用辞职来为近阶段公司的利润下滑负责。

韩相范自2012年起开始领导LG Display，并使其成为全球最大的大尺寸LCD制造商。但近年来由于LCD面板价格暴跌、业务利润急剧下滑，OLED显示屏销售低迷，LG Display正试图通过更换CEO来寻找出路。