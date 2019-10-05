腾讯音乐遭美多家律师事务所调查，涉嫌违反相关法律

据国外媒体报道，美国律师事务所Glancy Prongay & Murray LLP今日宣布，将代表腾讯音乐（NYSE：TME）投资者对腾讯音乐展开调查，以评估该公司及其高管是否违反了联邦证券法。

今年8月27日，彭博社曾报道称，中国国家市场监督管理总局正在调查腾讯音乐与包括环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团在内的各大唱片公司之间的独家授权协议。

受此消息影响，腾讯音乐股价当天下跌0.92美元，跌幅近7%，报收于12.57美元。这损害了投资者的利益。

有投资者认为，腾讯音乐及其高管可能违反了美国联邦证券法。为此，Glancy Prongay & Murray LLP将代这些投资者对腾讯音乐展开调查。

事实上，除了Glancy Prongay & Murray LLP，在此之前已有多家律师事务所代表股东对腾讯音乐展开调查，或发起集体诉讼。

这其中包括Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz律师事务所、股东权利诉讼公司The Schall Law Firm、Levi & Korsinsky，LLP律师事务所、投资者权利律师事务所Rosen Law Firm、股东权利律师事务所Robbins Arroyo LLP、Pomerantz Law Firm律师事务所、Law Offices of Howard G。Smith和Bronstein，Gewirtz & Grossman，LLC等律师事务所。

去年12月12日，腾讯音乐正式在纽交所挂牌上市，共发行8200万股美国存托股票（ADS），每股定价为13美元。上市首日收盘报14美元，较发行价涨7.69%，市值约为229亿美元。

今年8月有报道称，因与环球音乐、索尼音乐和华纳音乐等唱片公司签署具有反竞争效果的独家版权协议，腾讯音乐正遭受中国国家市场监督管理总局大规模的反垄断调查。

国家市场监督管理总局认为，腾讯音乐通过长期独占三大唱片公司和其他音乐公司的独家版权，以限制网易云音乐、阿里巴巴的虾米音乐和中国移动的咪咕音乐等竞争对手获取全球最受欢迎和最有价值的音乐资源，可能损害了市场竞争。