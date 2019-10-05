诺基亚Lumia 1020：六年前这款「奥利奥」手机，把拍照做出新高度

极客博物馆vol.48：Lumia 1020从内到外依然具有明显的诺基亚风格，这部相机一样的手机在登场后傲视群雄，但或许时运不济，它没能让诺基亚迎来自己的转折。

没有哪个时代像今天这样，把手机和相机如此紧密地联系在一起，也没有哪一年像今年这样，会让手机厂商为了摄像头排列组合而伤透脑筋。

当浴霸、麻将镜头组合出尽风头之后，手机厂商开始把相机模组用一个圆形框起来，vivo NEX 3、华为Mate 30系列以及一加7T不约而同都尝试这样的「奥利奥」设计。但假如我们将目光回望到6年前，你会惊讶的发现，因为Lumia 1020的存在，今天的故事早已有了开端。

把手机做成相机

无论六年前还是现在，只要拿起Lumia 1020，所有人的目光一定都会锁定在背后这颗硕大的圆形镜头上，像是一台相机，也像「奥利奥」，但它背后其实站着诺基亚塞班时代的绝唱——诺基亚808 PureView。

图自诺基亚官方

2012年发布的诺基亚808 PureView是一款特别的产品，生于塞班末期，却靠一颗1/1.2英寸4100万像素摄像头，硬是成为当年MWC大会上最闪亮的明星，但当时诺基亚并没有采用圆形设计，体验也不够完善，直到一年之后的Lumia 1020。

同样的4100万像素镜头，到了2013年，Lumia 1020却比自己的前辈「瘦身」不少，尽管依然突兀，但日常使用不成问题，这颗后置1/1.5英寸，4100万像素的蔡司认证镜头采用了第二代O.I.S.光学防抖，还配备了氙气闪光灯+ LED补光灯组合。如此强大的硬件设计，带来了数码3倍无损变焦和长达4秒的长曝光，这在当时也只有诺基亚能够做到，难怪自信的芬兰人将其内部代号称为Nokia EOS。

除了相机硬件独特，恰到好处的Lumia设计语言也为它增色不少，作为被微软收购前最后一款Lumia手机，Lumia 1020和Lumia 920风格神似，依旧是聚碳酸酯材料，依旧明亮的颜色（不过从亮面改成了类肤手感），依旧精妙的弧面玻璃过度，这些都让它活力十足，也冲掉了镜头视觉上的厚重感，在玻璃、金属材质开始火热的2013年，这台机器的设计依旧出色，手感也相当顺滑。

不过在屏幕材质上，Lumia 1020却一改Lumia 920的LCD，转而采用三星AMOLED屏幕，虽然4.5英寸+ 1280*768分辨率配置在当时并不低，但不同于如今我们已经习惯的AMOLED屏幕，当年这块屏幕亮度低、饱和度高、颜色不准确，虽然日常使用问题不大，却也带来了不少争议。

即便如此，Lumia 1020从内到外依然具有明显的诺基亚风格，它将诺基亚808PureView的相机技术和Lumia经典外观融合在了一起，让这部相机一样的手机在登场后傲视群雄，但或许时运不济，它没能让诺基亚迎来自己的转折。

令人遗憾的偏科生

「超采样技术」方案，是Lumia 1020在相机上尝试的新技术，在4100万超高解析力的相机基础上，这台手机将7个像素压缩成为一个超级像素，如此一来，当你用4100万像素镜头拍摄一张照片时，系统将会通过像素合并成为一张500万像素照片进行输出，使照片看起来更加清晰细腻，表现力更好。

不难看出，在手机光学变焦的路不太好走的情况下，诺基亚尝试用这种方式走出新的方向。而在这条路上，诺基亚的确非常认真，一个细节是，当你日常拍照时，相机镜头盖会打开，当你退出时镜头盖自动关闭，当时影像部门负责人Sami Niemi曾提到这样做的目的是为了保护相机镜头。而为了提升拍照体验，官方甚至为用户准备了一个可以变身相机的Camera Grip手机壳，这些即便放在今天看还是很酷。

不仅如此，Lumia 1020还采用了在今天看来都十分强大的氙气闪光灯+ LED补光灯组合，前者能够提供更亮更柔和的光线，后者则弥补了氙气闪光灯无法常亮的问题，因此在暗光环境下，Lumia 1020比起当年的iPhone 5S和三星Galaxy S4都要强大太多，这也是这台手机吸引不少人的又一大原因。

有了硬件加持，Lumia 1020还有一个当时其它手机很少有的诺基亚专业拍摄功能，开启之后，允许用户对于相机曝光、快门速度、白平衡、焦距等参数自行调整，这一切都增加了相机的可玩性，也让它得以赶上甚至超过数码卡片机，成为很多拍照爱好者的选择，能够忠实还原景色的拍照也成为其独特之处。

尽管如此，Lumia 1020相机部分依然不是尽善尽美，白平衡漂移、夜间色彩不够还原、相机启动较慢等问题渐渐成为它在使用上的槽点，这些问题也多少和Windows Phone系统本身有关，由于微软在移动平台行动缓慢，相比安卓和iOS平台生态不够完善，使得硬件部分十分强大的Lumia 1020空有好身手，也没有更好的方式发挥自身强大的硬件拍照能力。

另一方面，诺基亚在Lumia 1020设计本身的缺陷在今天看来也让人遗憾，用上了当时最好的相机，本可以最大程度还原眼前的美景，却因为AMOLED屏幕颜色不准确的掣肘，无形中增加了手机修改编辑图片的难度，再加上WP系统与强大的相机部分软硬件结合不够充分，使得手机拍照并不迅速，整体表现也时好时坏，考虑到当时它的价格购买iPhone 5S也绰绰有余，这些表现都令人遗憾。

时代依然延续

不知道是命运的捉弄还是纯属巧合，在塞班时代和WP时代，诺基亚两次凭借其相机技术走到行业极致，却两次因为系统拖累而反馈不佳。无论是Nokia 808 PureView还是Lumia 1020，这两款理念超前的手机都无法挽狂澜于既倒，也让这个偏科生始终无法成长，并最终倒在自己的短板上。

但回顾Lumia 1020，这台机器却依然让人温暖，不仅因为它在iPhone还是800万像素的时代就尝试了手机拍照的极限，更因为它融合了塞班时代的最强相机技术和WP时代的最佳设计语言，即便在今天看来，它依旧那么独特。

六年时间过去，当越来越多的手机厂商在意相机表现，在意高像素高解析力带来的画面优势时，我们不该忘记这位曾经的开拓者，Lumia 1020，正是它让故事走上了这条轨道，而这，或许才是让诺粉们依然骄傲的原因吧。