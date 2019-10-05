九宫格输入法、手机越狱、滑动解锁……用过这些的人都老了

因为时代原因，曾经常用的功能现在不少都已经推出历史舞台，但它们不应该被遗忘。

提到九宫格输入法，那些从智能手机时代成长起来的用户似乎觉得有些非主流，但其实在它背后是一群人和一个时代的回忆。而说到时代的回忆，不止是九宫格，还有一些在如今年轻人很少见甚至听上去都很难理解的事情，所以今天不妨和极客之选（公众号GeekChoice）一起来回忆一下，那些曾经实用如今却已经消失或可能退出舞台的事情吧。

九宫格输入法

在非智能手机时代诞生的九宫格输入法，如今看来的确算是「上了年纪」。不仅仅是因为它诞生在非智能机时代，在那个满街都是诺基亚，遍地都是摩托罗拉的时代作为人们的主流输入法出现。更重要的是在如今这个手机屏幕越来越大，全键盘打字效率越来越高的当下，这种方式的确也不再像当年那样重要。

但说起来，九宫格输入法却并不是冥顽不化的「老古董」，实际上，和同时代出现的笔画输入法或许才称得上「非主流」，通过键盘上的偏旁部首组合来进行打字的方式原本是为了提高效率而存在，如今却已经彻底成为极少数上年纪的人才习惯的输入方式。

九宫格输入法走到今天，因为越来越丰富的词库和智能筛选，其实在不断提升着输入效率并降低出错率，对于手指比较粗的人来说这种输入法也显得更加友好。尽管被归类为「老年人输入法」，但在智能手机最初开始普及，屏幕尺寸普遍都只有3英寸到4英寸的年代，它比起全键盘输入法的确更加轻松易于掌握，而在人工智能技术慢慢深入到软件内的今天，九宫格输入法加入的长按空格语音输入的方式则更进一步提升了好用度。

手机越狱

说到九宫格输入法，那么越狱（iPhone jailbreak）这个词应该会有不少人听说过。尽管本身的含义和电子产品没有任何关系，但提到越狱却总会让一些苹果发烧友回到曾经的美好时光。

图自 iDownloadBlog

随着2007年第一代iPhone发布并受到人们追捧，iPhone开始流行并成为街机。但那个时候关于其操作系统iOS，人们的态度却又爱又恨，爱的是iOS精心的设计以及与众不同的体验，让很多人意识到智能手机原来这么好用，恨的则是手机系统的封闭和不完美。

许多开发者希望拥有的功能iOS不但不支持，还没有开放相应的操作权限，比如九宫格输入法最初就无法运行在iPhone上，再比如无法更换第三方壁纸等。因为种种迫切的需求，民间黑客尝试为iPhone破解并开放用户操作权限，这种操作就被称为越狱，或者也有人把它理解成为「破解」。

和如今年轻人对于破解的理解不太一样，为iPhone越狱的人的目的往往只是因为在手机上的一些习惯性功能不能通过正常的App Store下载到，在iPhone 4开始在国内正式发售的那一年，许多人越狱仅仅是因为想要在手机上使用九宫格输入法，或者想要给手机换一个主题/铃声/壁纸。不过伴随iOS日益成熟，iPhone开发者权限逐渐放宽，越狱这种方式也不再像以前那么重要，风光一时的Cydia、盘古越狱等如今也渐渐淡出。

滑动解锁界面

伴随2007年初代iPhone出现的滑动解锁功能（slide-to-unlock）无疑是很多人关于智能手机最初但最美好的回忆之一。当乔布斯沿着屏幕左侧的锁向右轻轻滑动，锁被打开进入使用界面时，现场观众欢呼沸腾了。

图自9to5Mac

对于任何一个从非智能手机转到智能手机上的人来说，在面对一个从来没有使用过的电子产品时，也能如此简单并且自然的上手使用，这就是苹果产品的设计理念，让「任何人无需多余学习就能使用」让滑动解锁成为Android系统借鉴的特征，也让iOS系统成为最受人们欢迎的手机系统。

不过伴随2016年9月的iPhone 7的发布，苹果在这一代产品上打造的iOS 10上取消了滑动解锁特性。原因也很简单，因为苹果为手机加入了「抬起唤醒」功能，配合指纹识别能迅速完成解锁，联想到如今抬起唤醒配合人脸解锁的方式如此流畅，所以滑动解锁自然而然失去了意义，退出历史舞台是必然的，虽然有点可惜，但如今每当提起滑动解锁，依然会有人想起那个经典的小丑鱼解锁界面，它依旧是产品设计中的经典案例。

文字直播

在非智能手机的时代，在那个手机还只有20万像素，只能打电话发短信聊QQ（没有微信）的年代，文字直播作为一个非常珍贵的功能让不少人度过了很多无聊的日子，并且也成为不少人转到智能手机的重要原因之一。

图自虎扑

每当有NBA，欧洲杯或者世界杯的比赛，不能坐在家里打开电视观看直播的时候，打开手机观看文字直播就成了不少人的习惯。「比赛开始，双方准备就绪，XXX负责发球」，「XXX冲到了对方禁区，遭到了XX的阻拦，双方开始周旋」「XX头球打门，球打在了门框边上，现场响起了欢呼和呐喊」......如果不让你观看画面，只是看文字，或许你会觉得很不习惯，但曾经的文字直播，就是通过这样的形式给人带来了一场场比赛。每当拿起手机要关注自己心爱的球队或者队员时，拿着手机不停刷新页面然后出现新的文字时，都让看的人津津有味。

文字直播的时代延续到智能手机时代的初期，伴随智能手机的视频功能逐渐完善，人们终于可以在手机上接入Wi-Fi观看精彩的体育比赛，更进一步的，伴随流量资费越来越便宜，从最初1MB一元到1GB一元、从过去的30元包月300MB到如今29元20GB流量甚至专属不限量，文字直播功能几乎彻底失去了存在的价值，不过提到他，总还是会有人想起年轻时候的快乐时光。

收音机功能

自行车、手表、收音机曾经作为「结婚三大件」出现在中国人的家庭当中，同样地，作为非智能手机时代的常用功能，收音机上也有不少人曾经的美好回忆，在很长一段时间，非智能机上的娱乐功能并不多，受限于屏幕、处理器等基础限制，即便有游戏也并不丰富，因此手机上网，偶尔聊QQ是很多人的娱乐方式。

图自 AndroidGuys

不过那时候一方面上网流量贵，另一方面能做的事情少，除了看新闻、看比赛之外似乎也没有太好的娱乐方式，插上耳机听收音机就成了很多人喜欢用手机的另一种娱乐方式，因为收音机功能不用通过流量，并且还会有不少频道提供丰富内容，因此它和看电视一样，是人们日常的娱乐方式之一，还有很多人会每天按时收听某些节目，如同现在追剧那样痴迷。

不过随着智能机时代到来，手机上看电影、玩游戏、在线听音乐等丰富的娱乐形式让收音机的存在感越来越低，即便想听电台节目，播客类内容也有非常丰富的定制化内容，所以使用手机收音机的人越来越少，厂商也因此取消了收音芯片，转而让手机拥有其他更好的娱乐功能，所以如今的年轻人或许很难想象，在某一段时光里，人们喜欢插上耳机，打开手机收音机听着某个电台节目度过一个慵懒的午后时光。

伴随技术的快速迭代，很多过去人们熟悉的事物如今已经渐行渐远，如文字直播、手机越狱这样的功能现在也已经成为时代的眼泪，令人怀念。但还有一些功能习惯依然活跃在一部分人群当中，如9键输入法这样的事物甚至从非智能机时代到现在历久弥坚。

时代改变了一些事情，也让一些事情保留下来，并且有了新的姿态，但不管怎样，它们都带给我们一种情怀和追忆，让人无法忘记过去的时光，就像我们在极客博物馆栏目所说的那样，再回忆起它们时，我们希望它能带来美好的回忆。