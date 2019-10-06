为了给你最最舒适的温度，富士通新款空调带上了双AI技术

现在的家电产品不带“智能”两个字都不好意思说自己是智能家电，但到底是“智能”还是“智障”，真的不好说。不过富士通最近推出一款配备了双AI技术的空调Noclear X，或许真的能让我们享受到智能生活，毕竟是双AI，一个AI不够，两个AI一起上总可以了吧。

据了解，富士通推出的Noclear X有两套AI系统，即安装在主机和云上的AI互相协作，并学会为用户提供更高精度的首选热环境。它还配备了可检测室内温度变化的复合式眼睛辐射传感器，通过在AI学习和冷/热空气中反映出来，可以保持室内温度更加均匀。

在之前的机型中，空调边缘可以收集温度、湿度、外部温度和操作历史等数据，并且在云上的AI创建学习模型。而在这台新机型上，AI既放置在主机上，又放置在云上，并且可以合作分析和学习用户数据，提高了学习数据的准确性。另外，新安装的复眼辐射传感器可以检测室内可能发生温度不均匀的位置，例如晴天或下雪天靠近窗户的地方，来综合分析提供最合适的温度。

除此之外，连接空调的手机App可以在发生故障时从外部检查电源的开/关，该信息可以自动输入到维修接收表中，我们可以立即请求维修。而在达到设定温度后，可以选择“再热除湿功能”，同时开启“交换器灭菌”，可在55°C的温度下对室内机进行加热和灭菌10分钟，并从室内机左右吹送空气仍安装了使温度均匀的“双鼓风机”。

富士通Noclear X空调将推出2.2kw至9.0kw多种型号的空调，其中2.2kw-8.0kw型号空调将在11月初发布，而9.0kw型号空调则将在12月中旬发布。预计售价在280000至430000日元不等，约合人民币18477元至28376元。贵是贵了点，毕竟是双AI了，想要更舒适的温度，多花点钱似乎也没什么不值得的。