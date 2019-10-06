摩根士丹利：WeWork的IPO失败标志一个时代的结束

WeWork的母公司We公司上周表示，将撤回S-1申请，并暂停IPO计划。就在一周前，这家由软银行支持的初创公司解雇了其创始人兼首席执行官亚当-诺伊曼（Adam Neumann）。

摩根士丹利首席美国股票策略师迈克-威尔逊（Mike Wilson）称，WeWork首次公开募股的失败标志着一个时代的结束。威尔逊表示，投资者已经表明，他们不再愿意为过度投资买单。在此之前，美国股市一直在为没有实现盈利的IPO支付令人瞠目的估值。

威尔逊将WeWork的IPO失败比作摩根大通在2008年收购破产的贝尔斯登（Bear Stearns），后者标志着标志着本世纪头十年过度投资的结束。他还将其与美国在线-时代华纳(98.91, 0.00, 0.00%)公司在互联网泡沫最严重时期的失败合并，以及20世纪80年代结束MBO（管理层收购）狂潮的美国联合航空公司的失败杠杆收购相提并论。

威尔逊称，“在我们看来，为没有实现盈利的企业提供慷慨资金的日子已经结束了。”

威尔逊还表示，这意味着科技企业和其他高增长软件类股将面临困境，并将给整体市场带来压力。风险最大的股票包括那些近年来推动股市升至高点的股票，因为投资者正在远离动量股，回归价值股。

不过他指出，尽管一些上市公司“仍需要回归现实”，但未来可能不会有太大的下行空间。

威尔逊表示，“这是一场激烈的挤兑，但对任何东西给予极高的估值都不是好主意，特别是对那些可能永远无法产生正现金流的企业而言。最具投机性、定价最不合理的市场领域已经开始崩溃。”

优步（Uber）、Lyft和Peloton等新上市公司已经感受到了这种影响，上市之初均表现不佳，低于发行价。