谷歌Pixel 4系列价格曝光，约人民币5637元起

IT之家10月6日消息 据9to5google报道，北京时间今日凌晨Evan Blass在社交网站放出谷歌Pixel 4系列加拿大的价格，1049.95加元（约合人民币5637元）起。

▲via 9to5google

前几日，谷歌Pixel 4和谷歌Pixel 4 XL手机的官方规格表曝光，目前来说还有价格是未知的。在北京时间今日凌晨，Evan Blass在社交网站放出谷歌Pixel 4系列加拿大的价格。其中谷歌Pixel 4 64GB版本1049.95加元（约合人民币5637元），128GB版本1199.95加元（约合人民币6442元）；谷歌Pixel 4 XL 64GB版本1199.95加元（约合人民币6442元），128GB版本1359.95加元（约合人民币7301元）。

据了解，谷歌Pixel 4采用5.7英寸FHD+分辨率OLED屏幕，拥有90Hz刷新率，内置2800mAh。谷歌Pixel 4 XL则采用6.3英寸QHD+分辨率OLED屏幕，拥有90Hz刷新率，内置3700mAh电池。

此外，这两款手机均搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel神经核心（Pixel Neural Core），拥有6 GB内存以及64GB/128GB机身存储，还配备18W USB-C充电器。