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育碧推出一款免费游戏：让你和疯狂兔子一起学编程

2019-10-6 7:43:30来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 游戏公司育碧在当地时间周一于伦敦的一次活动中推出了一款免费学编程的游戏《疯狂兔子学编程（Rabbids Coding）》，《疯狂兔子学编程》将于10月8日通过Uplay免费发布，不需要任何编程基础知识。

育碧表示，《疯狂兔子学编程》是一款全新的免费游戏，目的是提供有趣且引人入胜的教育体验，使人们能够在无需老师指导和监督的情况下培养对学习编程的兴趣。

游戏中，玩家的任务是清理被占领的宇宙飞船，这可以通过给戴了头脑控制装置的疯兔们提供简单的指令或者其他方式来实现。游戏完全不需要任何编程方面的知识。指令很简单，可以从菜单中拖动，按顺序放置并使用“播放”按钮进行测试。每个级别的目标是提供最简单的说明来完成任务。最终，玩家将解锁沙盒环境，从而使他们能够探索并按照自己认为合适的指示进行游戏。

游戏总监Olivier Palmieri在周一的活动中说，育碧对《疯狂兔子学编程》的希望是可以在学校中使用它来进行编程逻辑教育。

“《疯狂兔子学编程》旨在使编程变得有趣且让所有人都可以轻松了解，并表明它实际上并不那么复杂。我们已经创建了手册，以便该游戏可以在学校中供儿童或成人使用。借助本指南，您可以在学校或与孩子一起在家上课。这是探索编程逻辑的一种非常简单易行的方法。”Olivier Palmieri在采访中表示。

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关键词：育碧疯狂兔子

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