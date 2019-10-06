共享出行、自动驾驶…新技术让交通更安全、还是愈发危险？

市区出现了比以往更多的交通选择：有Uber和Lyft这样的按需出租车，也有满大街的共享单车和滑板车。新一波的交通技术本应使世界更容易出行，且更安全。但在前进的道路中，未来主义的汽车、电动自行车和滑板车首次上路时，出行可能会暂时变得更危险。

出行的未来开始成为一种公共健康危害。加州大学和斯坦福大学的一项研究对加州两家医院的急症部门进行了为期一年的调查，发现249人受伤与滑板车有关。由于性侵犯和假冒Uber司机的问题，Uber不得不断开发新的工具来证实其对安全的承诺。

去年，由于媒体大肆报道的事故和一起死亡事故，人们一说起自动驾驶便联想到车祸。

但事实证明，就算是符合标准的新车上的某些功能也未必可靠。据《华尔街日报》报道，美国汽车协会发布的一项新研究称，行人躲避技术是包括紧急制动、车道保持、自适应巡航控制、有限自动驾驶和碰撞警告等在内的几种新型自动化工具之一，但在最需要的时候它却不起作用。

通常情况下，这是没问题的，因为方向盘后面有一个司机，逻辑上是这样的。但是辅助功能带来了一个新问题，那就是司机变得过于依赖它们，在开车的时候就会走神。

没有哪家公司能像特斯拉这样深切感受到这种痛苦，该公司生产的汽车自带名为Autopilot的自动驾驶技术。到目前为止特斯拉卷入了几起公开的撞车事故。首席执行官埃隆·马斯克表示，所有这些事故都是粗心司机的错。那可能是真的，但它没有反映出情况的复杂性。2018年，一辆特斯拉撞上了停在高速公路上的消防车。事故发生前不到一秒，这辆车就向司机发出了警报，但未能紧急刹车。对于一个人来说，0.49秒的时间是否足够让他对自己没有意识到的碰撞做出反应？还有，这些紧急刹车发生了什么？

曾经有人相信，自动驾驶汽车将成为我们的救星。2015年，我们有理由相信，到2050年，自动驾驶汽车将减少90%的车祸死亡，每年可以挽救成千上万人的生命。一些研究人员对自动驾驶机器的终极好处如此确信，以至于为数不多的安全担忧之一围绕着电车难题（Trolley Problem），即一辆自动驾驶汽车在发生碰撞时，是会选择拯救尽可能多的人，还是会选择拯救自己的乘客。

卡内基梅隆大学计算机科学系主任Andrew Moore三年前在与Adrienne LaFrance的一次谈话中说：“在某些情况下，一辆汽车知道它即将发生撞击，并正在计划如何撞击。”对于编写代码来处理碰撞的工程师，将会有令人难以置信的详细审查。它是想救它的主人吗？还是为了救别人呢?

但到目前为止，自动驾驶领域的事故与试图拯救他人无关。它们只是系统故障。在一个案例中，Uber的一辆自动驾驶汽车只是在晚上穿过一条双车道街道时没有注意到行人。当然，人类也是问题的一部分。查看加州的自动驾驶事故记录就会发现，人们喜欢追尾无人驾驶汽车，甚至连小型摩托车也会撞到自动驾驶汽车的尾部。我们和自动驾驶汽车似乎就是处不来。但是，除了把每一辆人类汽车从道路上拉下来，用自动驾驶汽车取代它们之外，这过程中自动驾驶汽车公司将不得不考虑到“人类”。

早期的自动驾驶试点已足够令人担忧，以至于制造自动驾驶汽车的汽车公司推迟了自动驾驶汽车的上市时间。今年4月，福特首席执行官Jim Hackett在底特律经济俱乐部（Detroit Economic Club）的一次谈话中说，我们高估了自动驾驶汽车的到来。

道路上自动驾驶汽车的逐步增多很可能会增加车祸发生。密歇根大学2015年发表的一篇论文提到了这一点：在传统汽车和自动驾驶汽车共享道路的过渡时期，安全状况实际上可能会恶化，至少对传统汽车来说是这样。这个结论可能是有预见性的。它还表明，自动驾驶汽车不一定比有经验的中年司机更擅长驾驶。

这并不是说我们不应该试图建立伟大的技术，最终使世界更安全。在大学校园里以及在华盛顿特区等特定城市、拉斯维加斯和底特律，我们能看到一些自动驾驶接驳车在以有限的低速路线试点。无论是滑板车还是自动驾驶大巴，试验可以帮助这些技术不断试错、最终成功落地。

但是人类应该以发展的名义而有所牺牲吗？以及我们到底需要多少试错才能迎来光明？这个问题可以通过立法来解决，帮助指导新的交通方式进入街道。因为，无论是巨头还是小企业都将继续做他们所应做的事情，启动、规模化、迭代，最终改变我们的生活方式。